Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Отбори по пожароприложен спорт от седем държави ще спорят за купа „Одесос“ във Варна
На снимката: (от ляво надясно) директорът на РДПБЗН във Варна старши комисар Стоян Стоянов, зам.-кметът на Варна Илия Коев и старши комисар Николай Николаев – директор на РДПБЗН - Бургас, и главен съдия на състезанието. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Варна,  
29.09.2025 15:23
 (БТА)

Отбори от седем държави ще спорят на 11-то клубно състезание по пожароприложен спорт за купа „Одесос“, съобщи днес на пресконференция директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) във Варна старши комисар Стоян Стоянов. В надпреварата ще участват доброволци и професионални пожарникари от Чехия, Словакия, Румъния, Хърватия, Украйна, Сърбия и България. Има шанс да се включат и отбори от Турция и Кения. За купа „Одесос“ ще спорят 10 мъжки и пет дамски отбора, допълни Стоянов. По думите му от нашата страната са поканени най-добрите тимове - домакините от Варна, от Стара Загора, Враца и Плевен.

Нашият град е домакин на много спортни събития, но това по пожароприложен спорт е специално, допълни зам.-кметът Илия Коев. По думите му надпреварата е уникална, тъй като на терена излизат изключително добре подготвени мъже и жени, които не са просто спортисти, а герои, които реагират първи при бедствия и аварии и са винаги на линия да окажат помощ. 

Директорът на РДПБЗН - Бургас старши комисар Николай Николаев, който от години е главен съдия на състезанието, допълни, че пожароприложният спорт изисква изключително много качества - бързина, ловкост, съобразителност, смелост, умение да работиш в екип. Дисциплините, в които ще се надпреварват отборите във Варна, ще бъдат четири, а класирането - комплексно. Награждаването на победителите ще бъде в петък.

Николаев допълни, че Варна разполага с прекрасни условия за провеждането на такъв тип турнир. Той подчерта, че състезанието за купа „Одесос“ вече се е утвърдило в календара на Международната асоциация на пожарникарите и привлича интереса на най-добрите отбори. Поради тази причина в него традиционно се включват едни от най-добрите служители на пожарната, както и много доброволци.

Варна е добрият пример как се привличат млади хора към този спорт, каза още Николаев. Той припомни, че освен клуб към регионалната дирекция, в града има и школа „Огнеборец“ към Общинския детски комплекс, в която тренират близо 80 младежи и девойки.

Пожароприложният спорт е начална стъпка към включването в доброволните формирования, както и път към професионалната служба, допълни Стоянов. Той подчерта, че варненската школа вече има своите последователи в Стара Загора и в Пловдив, най-вероятно ще бъде създадена такава и в Бургас.

