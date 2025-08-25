За да спасяваш хора, са нужни сила, дисциплина и доверие между членовете на екипа, смята експерт

За да спасяваш хора, са нужни сила, дисциплина и доверие между членовете на екипа, каза за БТА Алексей Бердник, треньор в школата по пожароприложен спорт „Огнеборец“ към Общинския детски комплекс във Варна. Той е работил в Противопожарната служба на Одеса, където е заемал ръководни позиции, майстор на спорта на Украйна, с отбора на тази страна е станал световен вицешампион по пожароприложен спорт.

От 2022 г. е във Варна, където за пръв път започва да предава знанията и уменията си освен на възрастни мъже и жени, и на деца. Школата „Огнеборец“ е за юноши и девойки от 10 до 18 години и обучението е безплатно. Тя работи в партньорство с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) във Варна. Приемът в школата през тази година продължава до 31 август, като кандидатстването става по електронен път.

Според Бердник няма съществена разлика в работата с деца и с възрастни. Неговата позиция е, че ако знаеш какво искаш и какво правиш, вървиш към своята цел и я постигаш, като това не зависи от възрастта, а от психиката. Ако се съжаляваш и се оплакваш, няма как да постигаш резултати, трябват постоянство и дисциплина, допълни Бердник. Той е категоричен, че тези, които лъжат и шикалкавят, също нямат място в отбора. Така няма как младежите да имат доверие помежду си, а това е пагубно за екипа, посочва треньорът. Това е и причината той да налага санкции, ако някой закъснее за тренировка или се опитва да се „скатава“. Не става дума за парични глоби, с усмивка обясни Бердник. За него по-сериозен ефект има, ако провинилият се направи набързо 10 лицеви опори, кляка десетки пъти, или обиколи на бегом стадиона – така следващият път няма да закъснее, или да си мисли, че другите могат да поемат и неговите задължения. Освен това тези „глоби“ действат отрезвяващо и на тези, които не са достатъчно концентрирани, посочи треньорът. Взискателността му е еднаква към всички отбори – независимо от възрастта и пола на участниците. А причината е, че всички са дошли да се научат как се спасява човешки живот и в бъдеще от тях може да зависи успешното преодоляване на кризисна ситуация.

Според Бердник пожароприложният спорт е уникален с много неща, но най-важното е, че подготвя спасители – хора, които при криза могат да застанат на първа линия и знаят какво правят. Другото, което според експерта, отличава този спорт от традиционните, е, че има смяна на геометрията. И уточнява, че както тичаш, изведнъж се изправяш пред висока стена, която трябва да преодолееш, а пък целта сам трябва да си донесеш стълбата. В пожароприложния спорт има 4 дисциплини, а трите възрастови категории имат различен норматив, уточни Бердник. От всички обаче се изискват едни и същи качества и умения. Ако си страхлив, неуверен, слаб духом, или нямаш координация, не можеш да се справиш, обясни треньорът.

Всъщност, подготовката в тази школа прави от момичетата и момчетата обучени доброволци, готови да помагат да пожарникарите при кризи и бедствия, допълни главен инспектор Стоян Стоянов, началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РДПБЗН- Варна. По думите му те могат да се включат във формированията, когато навършат нужната възраст, а станат ли пълнолетни – ако искат, да се влеят в редиците на пожарникарите, или да учат в академиите на МВР.

Стоянов припомни, че вече 10 години във Варна се провеждат международни турнири по пожароприложен спорт. Сега, в края на септември, предстои 11-о издание на състезанието. С организацията се занимава комитет, но основната тежест носи Стоянов. По думите му за участие се канят отбори – национални първенци.

В Чехия и Словакия този спорт е направо национален, хората масово го практикуват, защото осъзнават, че така се научават как да реагират в кризисни ситуации, каза още Стоянов. Според него би било много добре и у нас да се увеличи броят на школите в градовете, за да могат повече младежи да се подготвят и да тренират. Той с гордост посочи, че варненци са гръбнакът на националните отбори по пожароприложен спорт, имат много награди както от национални, така и от международни състезания. Като пример за ентусиазъм той посочи едно от момчетата в школата, което още докато е било на две-три години е искало да тренира. Естествено, е трябвало да почака да навърши 9, за да го запишат. Днес той е на 12 години и вече придоби увереност, знае и може повече от мнозина по-възрастни хора, каза Стоянов. За треньора на школата той посочи, че привличането на Бердник във Варна е било голям успех. Много е важно децата да имат ярък пример – човек, поставял рекорди на световно ниво, който да ги учи самите те да успяват, да работят в екип и да стават лидери, обобщи Стоянов.