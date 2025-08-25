За да спасяваш хора, са нужни сила, дисциплина и доверие между членовете на екипа, смята експерт

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
До 31 август тече записването за школата „Огнеборец“ към Общинския детски компелкс във Варна. Възпитаниците на школата, трениращи пожароприложен спорт, усвояват умения, които ги правят обучени членове на доброволческите формирования, помагащи при кризи и бедствия на пожарникарите. На снимката: главен инспектор Стоян Стоянов, началник сектор в РДПБЗН - Варна (вляво) и треньорът в школата Алексей Бердник. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Варна,  
25.08.2025 07:45
 (БТА)

За да спасяваш хора, са нужни сила, дисциплина и доверие между членовете на екипа, каза за БТА Алексей Бердник, треньор в школата по пожароприложен спорт „Огнеборец“ към Общинския детски комплекс във Варна. Той е работил в Противопожарната служба на Одеса, където е заемал ръководни позиции, майстор на спорта на Украйна, с отбора на тази страна е станал световен вицешампион по пожароприложен спорт.

От 2022 г. е във Варна, където за пръв път започва да предава знанията и уменията си освен на възрастни мъже и жени, и на деца. Школата „Огнеборец“ е за юноши и девойки от 10 до 18 години и обучението е безплатно. Тя работи в партньорство с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) във Варна. Приемът в школата през тази година продължава до 31 август, като кандидатстването става по електронен път.

Според Бердник няма съществена разлика в работата с деца и с възрастни. Неговата позиция е, че ако знаеш какво искаш и какво правиш, вървиш към своята цел и я постигаш, като това не зависи от възрастта, а от психиката. Ако се съжаляваш и се оплакваш, няма как да постигаш резултати, трябват постоянство и дисциплина, допълни Бердник. Той е категоричен, че тези, които лъжат и шикалкавят, също нямат място в отбора. Така няма как младежите да имат доверие помежду си, а това е пагубно за екипа, посочва треньорът. Това е и причината той да налага санкции, ако някой закъснее за тренировка или се опитва да се „скатава“. Не става дума за парични глоби, с усмивка обясни Бердник. За него по-сериозен ефект има, ако провинилият се направи набързо 10 лицеви опори, кляка десетки пъти, или обиколи на бегом стадиона – така следващият път няма да закъснее, или да си мисли, че другите могат да поемат и неговите задължения. Освен това тези „глоби“ действат отрезвяващо и на тези, които не са достатъчно концентрирани, посочи треньорът. Взискателността му е еднаква към всички отбори – независимо от възрастта и пола на участниците. А причината е, че всички са дошли да се научат как се спасява човешки живот и в бъдеще от тях може да зависи успешното преодоляване на кризисна ситуация.

Според Бердник пожароприложният спорт е уникален с много неща, но най-важното е, че подготвя спасители – хора, които при криза могат да застанат на първа линия и знаят какво правят. Другото, което според експерта, отличава този спорт от традиционните, е, че има смяна на геометрията. И уточнява, че както тичаш, изведнъж се изправяш пред висока стена, която трябва да преодолееш, а пък целта сам трябва да си донесеш стълбата. В пожароприложния спорт има 4 дисциплини, а трите възрастови категории имат различен норматив, уточни Бердник. От всички обаче се изискват едни и същи качества и умения. Ако си страхлив, неуверен, слаб духом, или нямаш координация, не можеш да се справиш, обясни треньорът. 

Всъщност, подготовката в тази школа прави от момичетата и момчетата обучени доброволци, готови да помагат да пожарникарите при кризи и бедствия, допълни главен инспектор Стоян Стоянов, началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РДПБЗН- Варна. По думите му те могат да се включат във формированията, когато навършат нужната възраст, а станат ли пълнолетни – ако искат, да се влеят в редиците на пожарникарите, или да учат в академиите на МВР.

Стоянов припомни, че вече 10 години във Варна се провеждат международни турнири по пожароприложен спорт. Сега, в края на септември, предстои 11-о издание на състезанието. С организацията се занимава комитет, но основната тежест носи Стоянов. По думите му за участие се канят отбори – национални първенци.

В Чехия и Словакия този спорт е направо национален, хората масово го практикуват, защото осъзнават, че така се научават как да реагират в кризисни ситуации, каза още Стоянов. Според него би било много добре и у нас да се увеличи броят на школите в градовете, за да могат повече младежи да се подготвят и да тренират. Той с гордост посочи, че варненци са гръбнакът на националните отбори по пожароприложен спорт, имат много награди както от национални, така и от международни състезания. Като пример за ентусиазъм той посочи едно от момчетата в школата, което още докато е било на две-три години е искало да тренира. Естествено, е трябвало да почака да навърши 9, за да го запишат. Днес той е на 12 години и вече придоби увереност, знае и може повече от мнозина по-възрастни хора, каза Стоянов. За треньора на школата той посочи, че привличането на Бердник във Варна е било голям успех. Много е важно децата да имат ярък пример – човек, поставял рекорди на световно ниво, който да ги учи самите те да успяват, да работят в екип и да стават лидери, обобщи Стоянов.

/ВД/

