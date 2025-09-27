Лазерно шоу озари небето над Стара Загора

В навечерието на Световния ден на туризма - 27 септември, Стара Загора беше озарена от лазерно шоу "Светлината на имената" тази вечер. Спектакълът можеше да бъде наблюдаван от Античната улица в центъра на града, а по време на него беше разказана 8-хилядолетната история на Стара Загора и бяха припомнени осемте имена, които градът е носил през вековете- Берое, Боруй, Железник, Иринополис, Ески Заагра, Верея, Августа Траяна и Стара Загора.

Организатори на спектакъла бяха Туристически информационен център към община Стара Загора.

Миналата година сто дрона полетяха в небето над Стара Загора по повод Световния ден на туризма. Датата 27 септември е избрана от Световната организация по туризъм (UNWTO) през септември 1979 г. и започва да се отбелязва през 1980 г. Изборът съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм - 10-годишнината от приемането на устава на Световната организация по туризъм към Обединените нации - 27 септември 1970 година.