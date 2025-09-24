Подробно търсене

Общо 128 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали

Валерия Димитрова
БТА, архив,Снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева (ПГ)
София,  
24.09.2025 07:12
 (БТА)

Общо 128 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, няма пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 160 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, без нанесени материални щети са 106 пожара. Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции. 

Лъжливите повиквания са шест. 

Вчера в пожарната в Благоевград е получен сигнал за пожар в новостроящ се хотел, намиращ се в местност Бетоловото срещу “Пирин Голф Глуб спа хотел”. Екипите на пожарната са установили, че гори дървена покривна конструкция. Пожарът е ликвидиран, унищожени са около 300 кв.м. покривна конструкция.

/ВД/

Към 08:30 на 24.09.2025 Новините от днес

