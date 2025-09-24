Общо 128 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали

Общо 128 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, няма пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 160 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, без нанесени материални щети са 106 пожара. Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са шест.

Вчера в пожарната в Благоевград е получен сигнал за пожар в новостроящ се хотел, намиращ се в местност Бетоловото срещу “Пирин Голф Глуб спа хотел”. Екипите на пожарната са установили, че гори дървена покривна конструкция. Пожарът е ликвидиран, унищожени са около 300 кв.м. покривна конструкция.