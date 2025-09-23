Общинска фирма, стопанисваща обществената баня в Минерални бани, е завършила на печалба 2024 г., беше докладвано пред Общинския съвет

Дружеството, което стопанисва обществената баня в Минерални бани - „Стройкомерс“, е завършило финансовата 2024 година с печалба в размер на 2337 лева. Данните от годишния финансов отчет на дружеството бяха докладвани пред Общинския съвет на днешното заседание.

На 22-та редовна сесия на Общинския съвет на Минерални бани, на която присъстваха 11 от 12-те съветници, в проекта за дневен ред бяха заложени 20 докладни, като последната точка беше изказвания, питания и предложения на гражданите. По предложение на председателя на Общинския съвет Сунай Хасан беше гласувано отпадането на 12 от докладните. Като причина беше посочено оттеглянето им от вносителя заради изказано особено мнение от страна на юрист-консулта на общината. Точките касаят даване на предварително съгласие за промяна на трайно ползване на имоти. В същото време бяха внесени нови девет допълнителни докладни записки, също свързани с предварително съгласие за промяна на трайно ползване на имоти.

Поради необходимостта от синхронизиране на условията по въвеждане на евро валутата в България от първи януари догодина, беше гласувано да се изменят и допълнят действията на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, който да бъдат преизчислени и в евро.

Със осем гласа „за“, два „против“ и един „въздържал се“, съветниците дадоха и предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлен имот в село Сусам. Това се наложи, тъй като становището на междуведомствена експертна комисия, създадена със заповед на областния управител на Хасково относно готовността за безопасна експлоатация на водоема в Сусам, е, че обекта не подлежи на класификация.

Сред останалите решения са промени в срока на действие на разрешителни за водовземане на минерална вода и за продажби чрез публични търгове с явно наддаване на имоти частна общинска собственост. Беше обърнато внимание, че пазарната стойност на голяма част имотите в определени местности са завишени със сто процента, заради голямото търсене, а на други - намалени с 50 на сто, заради липса на интерес към тях.