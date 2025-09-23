Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Районната прокуратура в Търговище ръководи разследване за неправомерно присъединена към електропреносната мрежа „ферма“ за криптоактиви
Снимка: Боряна Димитрова/БТА, архив
Търговище ,  
23.09.2025 13:49
 (БТА)

Районната прокуратура в Търговище ръководи разследване за неправомерно присъединена към електропреносната мрежа „ферма“ за криптоактиви, съобщават от Апелативна прокуратура – Варна. Досъдебното производство е съставено за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребена електрическа енергия, в стара производствена база край Омуртаг, превърната в своеобразна „ферма“ за криптоактиви, пише в съобщението. 

Случаят е от 19 септември, когато при съвместна проверка на служители на Районно управление – Омуртаг и служители на енергийния оператор в района, е установено, че бивш шивашки цех в землището на село Величка е присъединен към електропреносната мрежа нерегламентирано. В цеха са намерени 90 броя компютърни конфигурации, за които е установено, че се използват за „копаене“ („mining”) на криптовалута. Компютрите са захранвани от два трафопоста, чиято мощност би била достатъчна за захранване с електрическа енергия на малък град. Помещението е било оборудвано и с необходимата охлаждаща техника, както и с шумоизолация. 

Процесуалните действия по случая продължават. Активно се работи за установяване ползвателите на производственото помещение с оглед ангажиране на наказателна отговорност. Техниката, намерена на мястото, е иззета, допълват от Апелативната прокуратура.

/РИ/

