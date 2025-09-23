Четиринадесет непълнолетни посетители без придружител са установени при проверки в нощни заведения в Кюстендил, съобщиха днес от полицията в Кюстендил. Акцията се е състояла между 20 и 21 септември, като са проверени седем заведения с нощен режим на работа. Проверките са направени в рамките на специализирана полицейска операция за ненарушаване на обществения ред и противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, казаха за БТА от полицията.

Съставени са четири акта по Наредбата на Общината и по Закона за българските лични документи и един по Закона за движението по пътищата (ЗДВП) - на родител на неправоспособен водач на електрическа тротинетка. Установен и задържан е 20-годишен младеж с наркотично вещество, от когото при проверка са иззети цигари канабис.

За установени нарушения на ЗДВП са съставени пет фиша.

Малолетно момиче пък е било открито след постъпил сигнал от социално заведение в Кюстендил, че детето е избягало от институцията, в която е настанено и е в критично агресивно състояние. То е намерено след 35 минути, в района на градския плаж и е предадено на институцията. Осигурена му е била и психиатрична консултация, допълниха пред БТА от полицията.