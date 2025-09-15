Нахлуването на БОЕЦ в сградата на областната управа е оронване на престижа на администрацията, заяви областният управител на София Стефан Арсов

Нахлуването на представители на сдружение БОЕЦ в сградата на Областната администрация в София е оронване на престижа на администрацията, заяви областният управител Стефан Арсов по повод влизането им в сградата в столицата.

По-рано от сдружението съобщиха в пост във Фейсбук , че са „пробили и влезли“ в сградата на областната управа да търсят Арсов, а по-късно на мястото са дошли полицаи.

Днес бях в отпуск и колегите ми сигнализираха, че от БОЕЦ са нахлули в сградата без предварителна покана или уговорка. Не са имали писмо или молба за среща с мен, посочи Арсов. Той допълни, че от сдружението са търсили отговори, за които може да се пита по официален път.

Областният управител посочи още, че от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работят по случая. Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални – оронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов.