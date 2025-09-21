Подробно търсене

Най-добрите български атлети мерят сили в държавно първенство по силов многобой във Враца

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
БТА, Във Враца се провежда държавно първенство по силов многобой Снимка: Община Враца
Враца,  
21.09.2025 07:40
 (БТА)

Община Враца и Българската федерация на силовите атлети (БФСА) „Айрън Мен“ организират състезание по силов многобой под мотото „Силните срещу дрогата“ днес от 15:00 ч. на централния площад във Враца. Това информира местната администрация във фейсбук профила си. 

За БТА ръководителят на Превантивно-информационния център във Враца Наталия Кръстева каза, че събитието се провежда за втори път в областния град. За първи път Враца е бил домакин през 2012 година. 

Това е седми кръг от турнирите за титлата на най-силен мъж на България. Атлетите са във Враца по покана на кмета Калин Каменов, а събитието е под патронажа на Общинския съвет по наркотични вещества, добави Кръстева. По думите ѝ се очаква седем-осем от най-могъщите атлети на България да премерят сили в шест атрактивни дисциплини. Някои от тях са дърпане на деветтонен камион, повдигане на автомобил, пренасяне на 350-килограмова кобилица, щафета с камъни до 120 кг и др., каза Кръстева.  

Тя допълни, че ще има демонстрации, в които може да участва и публиката. Нашата цел е децата и младежите да се запалят по нещо подобно, за да може да бъде като алтернатива срещу зависимостите, добави тя. 

Във Враца днес от 16:00 ч. в Градската концертна зала ще се състои и здравна лекция на тема: „Лечебните успехи на билките срещу хронични заболявания“ с участието на Айдън Мустафов. 

/ЛРМ/

