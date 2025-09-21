Подробно търсене

Николай Велев
В Гвинея се произвежда дългоочаквания референдум за промени в Конституцията
Жители на гвинейската столица Конакри минават покрай графит, изобразяващ лидера на преврата генерал Мамади Думбуя, 17 септември 2025 г. Снимка: АП/Миспер Апаву
Конакри,  
21.09.2025 06:05
 (БТА)

В Гвинея днес се произвежда дългоочаквания референдум за конституционни промени, които биха дали възможност на лидера на военния преврат Мамади Думбуя да се кандидатира за президент, макар че когато взе властта през 2021 г., той се зарече да не предприема подобен ход, предаде Ройтерс.

Военната хунта, която през септември 2021 г. свали демократично избрания, но автократично управляващ президент Алфа Конде, беше обявила 31 декември 2024 г. за краен срок да предаде властта на гражданско правителство, но не спази обещанието си. Очаква се президентските избори да се произведат през декември.

Критиците на референдума се опасяват, това е поредният опит на военното правителство да легитимира властта си.

Двамата основни опозиционни лидери  - Селу Далейн Диало и сваленият бивш президент Алфа Конде, призоваха за бойкот на референдума. В момента техните партии са забранени, а правозащитната  организация "Хюман райтс уоч" обвинява военното правителство, че е отговорно за безследното изчезване на опозиционери и че закрива медии. Военните отричат тези обвинения.

Избирателните секции ще бъдат отворени от в 7:00 ч. до 18:00 ч. местно време (от 9:00 до 20:00 ч. българско време). Не е ясно кога ще бъдат обявени резултатите.

Предложените промени в Конституция предвиждат удължаване на президентския мандат от 5 на 7 години и създаването на горна камара на парламента, като една трета членовете ѝ бъдат пряко назначавани от президента.

 

/НВ/

