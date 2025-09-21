Втори пореден успех за Фулъм във Висшата лига

Фулъм записа втора поредна победа във Висшата лига след домакински успех с 3:1 срещу Брентфорд.

Алекс Иуоби заслужи признанието за играч на мача с гол и асистенция.

Брентфорд поведе с гол на Микел Дамсгор, но Фулъм направи обрат в рамките на две минути. Домакините изравниха с попадение на Иуоби в 38- минути, а веднага след това нигерийският национал изведе Хари Уилсън, който реализира за 2:1.

След почивката Райън Сесеньон центрира отляво, а Итан Пинок си отбеляза автогол за крайното 3:1.

С трите точки Фулъм се изкачи до седмата позиция във временното класиране, докато Брентфорд е на 17-о място.





Срещи от Висшата лига на Англия, пети кръг: Ливърпул - Евертън 2:1 Брайтън - Тотнъм 2:2 Бърнли - Нотингам Форест 1:1 Уест Хям - Кристъл Палас 1:2 Уулвърхямптън - Лийдс 1:3 Манчестър Юнайтед - Челси 2:1 Фулъм - Брентфорд 3:1 в неделя: Борнемут - Нюкасъл Съндърланд - Астън Вила Арсенал - Манчестър Сити В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Тотнъм с 10, Арсенал с 9, Кристъл Палас с 9, Борнемут с 9, Челси и Фулъм с по 8 и други.