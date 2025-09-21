Подробно търсене

Втори пореден успех за Фулъм във Висшата лига

Мирослав Димитров
Adam Davy/PA via AP
Лондон,  
21.09.2025 08:43
 (БТА)

Фулъм записа втора поредна победа във Висшата лига след домакински успех с 3:1 срещу Брентфорд. 

Алекс Иуоби заслужи признанието за играч на мача с гол и асистенция. 

Брентфорд поведе с гол на Микел Дамсгор, но Фулъм направи обрат в рамките на две минути. Домакините изравниха с попадение на Иуоби в 38- минути, а веднага след това нигерийският национал изведе Хари Уилсън, който реализира за 2:1. 

След почивката Райън Сесеньон центрира отляво, а Итан Пинок си отбеляза автогол за крайното 3:1. 

С трите точки Фулъм се изкачи до седмата позиция във временното класиране, докато Брентфорд е на 17-о място.



Срещи от Висшата лига на Англия, пети кръг:

Ливърпул - Евертън          2:1
Брайтън - Тотнъм            2:2
Бърнли - Нотингам Форест    1:1
Уест Хям - Кристъл Палас    1:2
Уулвърхямптън - Лийдс       1:3
Манчестър Юнайтед - Челси   2:1
Фулъм - Брентфорд           3:1 

в неделя:
Борнемут - Нюкасъл
Съндърланд - Астън Вила
Арсенал - Манчестър Сити

В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Тотнъм с 10, Арсенал с 9, Кристъл Палас с 9, Борнемут с 9, Челси и Фулъм с по 8 и други.

/МД/

