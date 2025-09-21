Днес е Международният ден на мира, който тази година е с послание за ролята на всеки за мирен свят

Днес е Международният ден на мира. Той се отбелязва от 2002 г. с резолюция на Общото събрание на ООН, приета през септември 2001 г., с призив за прекратяване на огъня и отказ от насилие в света, сочи информация на отдел „Справочна“ на БТА. От 1982 г. до 2001 г. денят е третият вторник на септември, според резолюция на Общото събрание на ООН от 30 ноември 1981 г.

През 2002 г., когато е първото отбелязване на деня след приемането на втората резолюция, тогавашният генерален секретар на ООН Кофи Анан апелира за 24 часа мир в целия свят, разказват архивите на БТА. „Генералният секретар на ООН Кофи Анан призова всички страни и народи да отбележат утре Международния ден на мира, като прекратят за 24 часа всякакви враждебни действия, съобщи АФП. "Двадесет и четири часа не са много, но достатъчно, за да могат световните лидери да започнат да се вслушват в гласа на своите народи", каза Анан, преди да удари камбаната на мира… Камбаната на мира, дарена от Япония, е излята от монети, изпратени от деца от всички континенти. Тя е издигната в градинка до централата на ООН в Ню Йорк“, пише в информация, публикувана в международната емисия на агенцията на 20 септември 2002 г.

Темата за деня за 2025 г. е:„Действай сега за мирен свят". В период на турбулентност, смут и несигурност е от съществено значение всеки да предприеме конкретни действия за постигане на мир, се посочва на сайта на ООН. От мироопазващите на първата линия на конфликтите през членовете на общността до учениците в класните стаи по целия свят – всеки има своята роля. Трябва да говорим срещу насилието, омразата, дискриминацията и неравенството; да проявяваме уважение и да приемаме разнообразието на нашия свят, отбелязват от организацията. Те посочват различни начини всеки да се включи– разговори за необходимостта от разбирателство и против насилието, доброволна работа в общността, противопоставяне на дискриминационен език на работното място, проверка на фактите, преди да се разпространяват в социалните мрежи.

В България тази година някои училища вече организираха инициативи по повод Деня на мира.

Деца от пети клас в бургаското основно училище „П.Р Славейков“ са създали своя „Дигитална стена на мира“. С помощта на изкуствения интелект под ръководството на учителката си те са генерирали вдъхновяващи изображения, които носят посланията им за по-добър, хармоничен и справедлив свят, посочват от училището в съобщението за инициативата в социалната мрежа. Третокласници от 10 ОУ „Йордан Йовков“ в Сливен бели хартиени гълъби, които не само украсиха класните стаи, но и се превърнаха в послание за надежда, приятелство и взаимно разбирателство, съобщиха от училището във фейсбук страницата си. За отбелязването на Деня на мира информираха във Фейсбук и от СУ „Отец Паисий“ в Самоков, където в навечерието на празника ученици от училището са се присъединили към инициативата със свои рисунки и табла. Децата заедно са изпратили посланията си по своите “бели гълъби”, сини балони и сърца, а пожеланието им към всички е: „Нека има мир и обич между хората“.