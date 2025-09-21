В Балчик ще бъдат отбелязани 85 години от възвръщането на града в пределите на България

Балчик ще отбележи с празнична програма 85 години от влизането на българската армия в града и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България след подписването на Крайовската спогодба (7 септември 1940 година), съобщиха от Общината. Балчик е първият град, в който влиза българската армия на 21 септември.

Програмата ще започне на площад "21-ви септември" с издигане на знамената на Балчик, България и Европейския съюз. След това ще бъдат поднесени венци и цветя на Паметника на загиналите герои. В 10:30 часа в Историческия музей в Балчик ще бъде представено учебното помагало "Освобождението", което е посветено на годишнината. На празника се очаква да присъства и председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Празникът ще продължи на площада с концерт на лауреатите на Международния фолклорен фестивал "Море от ритми".

В обедните часове в "Божествена градина" на Държавен културен институт "Културен център "Двореца" ще има също празнична програма с рецитал, дефиле и концерт, организирана от "Двореца", Университетска ботаническа градина - Балчик и Историческия музей.