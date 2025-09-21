При три пожара в Ловешка област са изгорели над 3600 дка сухи треви и храсти

При три пожара в Ловешка област вчера са изгорели над 3600 дка сухи треви и храсти, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

В землището на луковитските села Ъглен и Бежаново са потушени пламъци, обхванали 2000 дка площ, а в угърчинското село Драгана – 1500 дка.

Огънят в село Брестница, община Ябланица, е изпепелил 110 дка сухи треви и храсти. Пожарът там е загасен с участието на три екипа огнеборци – от службите в Луковит, Тетевен и Ябланица.

И трите пожара са без материални щети, няма засегнати посеви или сгради, уточниха от полицията в Ловеч.