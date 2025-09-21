Подробно търсене

Ивона Величкова
Продължава тенденцията за ръст на индекса на тържищните цени на храните и тази седмица, отчитат от ДКСБТ
Инфографика: БТА
София,  
21.09.2025 07:00
 (БТА)

Цените на повечето хранителни стоки, плодове и зеленчуци се повишават на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва и тази седмица, като разликата е с 0,56 процента нагоре до 2,273 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,260 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-голямо поскъпване тази седмица се отчита при зрелия лук кромид - с 11,31 на сто до 1,23 лева за килограм. По-високи са също цените на зелето - с 5,15 на сто до 1,02 лева за килограм, картофите - с 3,98 на сто до 1,11 лева за килограм, зелените чушки - с 3,28 на сто нагоре до 1,97 лева за килограм, и морковите - с 3,09 на сто до 1,25 лева за килограм. Обратно на тях, тиквичките поевтиняват най-драстично - със 7,94 на сто до 1,45 лева за килограм. По-ниски са също цените на червените чушки, които са с 3,3 на сто надолу до 2,20 лева за килограм, както и на краставиците - с 1,66 на сто до 2,37 лева за килограм. Разликата при доматите е минимална и те се търгуват по 2,07 лева за килограм, което е с 2,07 на сто надолу. 

При плодовете по-скъпи са прасковите - с 3,54 на сто до 4,02 лева за килограм, и дините - с 2,56 на сто до 0,70 лева за килограм. По-евтини са гроздето - с 2,93 на сто до 2,90 лева за килограм, ябълките - с 2,12 на сто до 2,77 лева за килограм, лимоните - с 1,68 на сто до 4,40 лева за килограм.

Цената на кравето сирене скача с 1,99 на сто до 12,07 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,79 на сто до 17,80 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 1,27 на сто нагоре и се продава по 1,40 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 2,01 на сто до 2,28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0,56 на сто и се предлага по 3,12 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,08 на сто до 7,02 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 2,7 на сто до 0,38 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,68 на сто нагоре до 3,31 лева за килограм, докато тази на брашното тип 500 е с 0,84 на сто надолу до 1,47 лева за килограм. Олиото поскъпва тази седмица с 0,85 на сто до 3,25 на лева за литър, а захарта поевтинява с 2,04 на сто до 1,80 лева за килограм. По-високи са цените на зрелия фасул - с 2,02 на сто до 4,29 лева за килограм, и лещата - с 0,23 на сто до 4,35 лева за килограм.

/СЛС/

