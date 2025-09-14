Цените на повечето плодове и зеленчуци се понижават на борсите у нас тази седмица, сочат данни на ДКСБТ

Подробно търсене

Ивона Величкова
Инфографика: БТА
София,  
14.09.2025 07:00
Цените на повечето плодове и зеленчуци се понижават на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,44 процента до 2,260 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,250 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, тази седмица поскъпване се отчита единствено при зелените чушки, които са с 1,25 на сто нагоре до 1,94 лева за килограм. Обратно на тях, червените чушки поевтиняват най-драстично - с 12,14 на сто до 2,20 лева за килограм. Цената на тиквичките също значително намалява с 8,31 на сто до 1,50 лева за килограм. Краставиците са надолу с 4,32 на сто и се търгуват по 2,35 лева за килограм. По-евтини са също доматите - с 2,37 на сто до 2,06 лева за килограм, картофите - с 2,23 на сто до 1,05 лева за килограм, зелето - с 1,59 на сто до 0,99 лева за килограм, зрелият лук кромид - с 1,41 на сто до 1,12 лева за килограм, морковите - с 1,28 на сто до 1,23 лева за килограм.

При плодовете най-много расте цената на прасковите - с 9,06 на сто до 3,95 лева за килограм, докато най-значителен спад се наблюдава при гроздето - със 7,17 на сто до 2,98 лева за килограм. При останалите плодове разликата е минимално надолу: дините - с 0,57 на сто до 0,70 лева за килограм, лимоните - с 0,09 на сто до 4,47 лева за килограм, ябълките - с 0,07 на сто до 2,83 лева за килограм.

Цената на кравето сирене отстъпва с 0,10 на сто до 11,87 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,02 на сто до 17,70 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 2,45 на сто нагоре и се продава по 1,42 лева за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко - с 1,57 на сто надолу до 2,25 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 1,65 на сто и се предлага по 3,09 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,75 на сто до 6,97 лева за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 1,07 на сто до 0,37 лева за брой на едро.

Цената на ориза отстъпва с 2,99 на сто до 3,25 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 - с 3,16 на сто до 1,47 лева за килограм. Олиото също е по-евтино тази седмица - с 0,56 на сто до 3,22 на лева за литър. Надолу са цените на захарта - с 0,43 на сто до 1,84 лева за килограм, и на зрелия фасул - с 0,47 на сто до 4,20 лева за килограм. Лещата поскъпва с 0,60 на сто до 4,36 лева за килограм.

