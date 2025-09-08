Цената на потребителската кошница запазва стойността си от 98 лева, съобщи председателят на ДКСБТ Владимир Иванов

Цената на потребителската кошница запазва стойността си от миналата седмица от 98 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция.

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро на домата с 11 стотинки, на картофите с 5 стотинка, на лука с 1 стотинка, на червения пипер с 5 стотинки, кайсията с 16 стотинки и лимон с 19 стотинки. Динята запазва цената си от миналата седмица. Увеличение се наблюдава при краставиците с 1 стотинка, при зелето с 8 стотинки, тиквичките поскъпват с 9 стотинки, зеления пипер с 14 стотинки, морковите с 1 стотинка, ябълките с 3 стотинки и прасковите с 6 стотинки.

Иванов посочи, че акцентът е върху намалението на цената на лимона, тъй като за пръв път от доста време тя спада. Това се дължи на новата реколта, като всички колебания са свързани със сезонен фактор и особености на лятната логистика.

При основните хранителни продукти поскъпва кашкавалът с 3 стотинки, олиото с 10 стотинки, маслото с 5 стотинки, пилешкото месо с 2 стотинки.

Стоките, които намаляват своята цена, са свинското месо с 16 стотинки, прясното мляко с 8 стотинки, киселото мляко с 9 стотинки, сиренето с 11 стотинки, брашното с 6 стотинки, ориз с 2 стотинки, фасул с 5 стотинки и захарта с 3 стотинки. Яйцата запазват цената си от миналата седмица.

Иванов допълни, че вариациите са нормални за това време на годината, като последните 90 дни се наблюдава доста сериозно стабилизиране на пазара и има ново стабилно равновесие между търсене и предлагане.

Иванов представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата. Захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,82 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,18 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,34 лева за килограм при 3,38 лева в началото на периода. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,49 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май в момента се предлага за 3,25 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,37 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,73 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 11,82 лева при 11,40 лева през май. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,16 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,34 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,25 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 9,70 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,90 лева за килограм.

Доматите се търгуват по 2,07 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,46 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 1,03 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 1,01 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,23 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,09 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,46 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 1,93 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 1,63 лева на килограм.

Цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 4,45 лева за килограм. Цената на прасковата в момента е 3,66 лева за килогра при 3,90 лева през май. Цената на кайсиите е намаляла от 5,80 на 3,70 лева за килограм. Цената на динята е от 1,25 на 0,69 лева за килограм. Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,83 лева за килограм.

Иванов заяви, това е годината на скъпите плодове, като тя е повлияна изцяло от сезонните фактори, като допълни, че за пръв път от много време се наблюдава стабилно пазарно равновесие.