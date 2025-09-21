Ланс с класическа победа срещу Лил в Лига 1

Отборът на Ланс победи Лил с класическото 3:0 в среща от 5-ия кръг на френската Лига 1.

Домакините стигнаха успеха с голове на Уесли Саид в 28-ата минута, Флориан Товен в 43-а и Раян Фофана в 50-ата минута.

Поражението попречи на Лил да оглави класирането преди днешното дерби между шампиона Пари Сен Жермен и Олимпик Марсилия. Лил остава трети с 10 точки, докато Ланс излезе четвърти с 9 точки.





Първенство на Франция по футбол, срещи от петия кръг: Нант - Рен 2:2 Брест - Ница 4:1 Ланс - Лил 3:0 в неделя: ФК Париж - Страсбург Оксер - Тулуза Льо Авър - Лориен Монако - Мец Олимпик Марсилия - Пари Сен Жермен от петък: Олимпик Лион - Анже 1:0 В класирането начело е Пари Сен Жермен с 12 точки, следван от Лион също 12, Лил 10, Ланс, Монако и Страсбург по 9 и др.