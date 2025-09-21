Подробно търсене

Мирослав Димитров
Ланс с класическа победа срещу Лил в Лига 1
AP Photo/Michel Euler
Париж,  
21.09.2025 09:07
 (БТА)

Отборът на Ланс победи Лил с класическото 3:0 в среща от 5-ия кръг на френската Лига 1.  

Домакините стигнаха успеха с голове на Уесли Саид в 28-ата минута, Флориан Товен в 43-а и Раян Фофана в 50-ата минута. 

Поражението попречи на Лил да оглави класирането преди днешното дерби между шампиона Пари Сен Жермен и Олимпик Марсилия. Лил остава трети с 10 точки, докато Ланс  излезе четвърти с 9 точки.



Първенство на Франция по футбол, срещи от петия кръг:

Нант - Рен         2:2
Брест - Ница       4:1
Ланс - Лил         3:0

в неделя:
ФК Париж - Страсбург
Оксер - Тулуза
Льо Авър - Лориен
Монако - Мец
Олимпик Марсилия - Пари Сен Жермен

от петък:
Олимпик Лион - Анже      1:0

В класирането начело е Пари Сен Жермен с 12 точки, следван от Лион също 12, Лил 10, Ланс, Монако и Страсбург по 9 и др.

/МД/

