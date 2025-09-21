Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция "Kапитан Андреево" и "Лесово" на изход за леки и товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР в информация, актуална към 6:00 часа.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, се припомня в съобщението.

На границите с Република Северна Македония и с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.