Подробно търсене

Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция "Kапитан Андреево" и "Лесово"

Валерия Димитрова
Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция "Kапитан Андреево" и "Лесово"
Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция "Kапитан Андреево" и "Лесово"
БТА, архив, снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
21.09.2025 06:58
 (БТА)

Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция "Kапитан Андреево" и "Лесово" на изход за леки и товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР в информация, актуална към 6:00 часа. 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, се припомня в съобщението. 

На границите с Република Северна Македония и с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:26 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация