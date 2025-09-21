Метрополитън oпера представя най-голямата изложба на костюми в историята си

Метрополитън опера отваря днес, 21 септември, най-голямата изложба на костюми в своята 142-годишна история, съобщава сайтът на престижния американски театър.

Изложбата Behind the Seams: Costuming the Met („Зад кулисите: Костюмите на Мет“) ще бъде отворена за посетители до 6 юни 2026 г.

Тя проследява еволюцията в дизайна на оперни костюми от полупрофесионалните първи стъпки през 1883 г. до създаването по-късно на костюмен отдел от световна класа.

Изложбата включва рисунки от почти век и половина творчество, както и облекла от края на XIX век до наши дни.

Сред акцентите са костюми, носени от легендарни певици, като емблематичната рокля, създадена от Сесил Бийтън за сопраното Биргит Нилсон, участвала в постановката на „Турандот“ (Пучини) от 1961 г.

Посетителите на изложбата ще видят облекла и аксесоари от опери като „Кармен“ на Бизе, „Дъщерята на полка“ на Доницетти, „Травиата“ на Верди, „Тристан и Изолда“ на Вагнер, „Вълшебната флейта“ на Моцарт и други.

В изявление Морис Уилър, директор на архивите в Мет, каза: „Костюмите са сред най-ярките разказвачи в операта. Те носят историята на компанията и артистичността на сцената във всеки шев. Behind the Seams позволява на публиката да се наслади на красотата и майсторството на облеклата, които са оформили наследството на Метрополитън операта в продължение на повече от век.“

Изложбата ще бъде отворена за всеки, закупил билет за което и да е представление в Метрополитън опера.

БТА припомня, че през новия сезон 2025/2026 г. най-престижният оперен театър извън Европа ще представи общо 18 постановки.

Българското сопрано Соня Йончева ще вземе участие като Чо-Чо-Сан в „Мадам Бътерфлай“ на Пучини. Спектаклите под диригентството на Карло Ризи ще бъдат през март 2026 г., като в половината представления ролята на Чо-Чо-Сан ще бъде поверена на рускинята Елена Стикхина.

Соня Йончева ще пее и в „Андре Шение“ на Джордано, като в главната роля ще бъде полският тенор Пьотр Бечала. Спектаклите под диригентството на Даниеле Рустиони ще бъдат в периода 24 ноември – 13 декември 2025 г.

През сезона ще има общо 196 представления, като най-голям интерес се очаква да предизвикат новите постановки. Сред тях е „Сомнамбула“ на Белини, режисирана от тенора Роландо Вийязон и с участието на изгряващата звезда Надин Сиера.

С друго заглавие на Белини – „Пуритани“, Мет ще посрещне Нова година на 31 декември 2025 г. В новата постановка на Чарлс Едуардс ще пеят Лизет Оропеса и Лорънс Браунли. Диригент ще бъде Марко Армилиато.