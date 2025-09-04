Изпитващата финансови затруднения опера „Метрополитън“ в Ню Йорк ще изнася представления в Саудитска Арабия

Престижната опера „Метрополитън“ в Ню Йорк, която е изправена пред сериозни финансови затруднения, обяви вчера, че е подписала споразумение със Саудитска Арабия, по силата на което ще се ангажира да изнася представления в кралството по три седмици всяка година, предаде АФП.

Трупата „ще пътува до Рияд всяка зима в продължение на пет години за опери и концерти“, се посочва в прессъобщение. Спектаклите ще се състоят в Кралската опера в Дирия, чиято откриване е планирано за 2028 г.

„Метрополитън“ ще осигурява също „обучение на млади оперни певци, композитори, режисьори, сценографи, театрални майстори и саудитски техници“.

Макар че не са обявени официални суми, в. „Ню Йорк Таймс“ оценява, че споразумението може да донесе на „Мет“ повече от 100 милиона долара.

Компанията, която е базирана в Metropolitan Opera House – огромна сграда, наскоро реновирана и разположена в луксозен квартал на Манхатън – все още не се е възстановила от пандемията от ковид, довела до загуба на приходи в размер на 150 милиона долара.

Въпреки че посещаемостта започна да се възстановява, тя остава по-ниска от нивата преди епидемията. В отговор институцията прибягна до използване на част от фонда си и намали броя на спектаклите.

Инициативата със саудитците отразява „все по-трудните икономически условия“ за продукцията на големи опери, заяви генералният директор на „Мет“, Питър Гелб.

„Мет“ не може да оцелее единствено с приходите си и ежегодното набиране на средства“, допълни той. „Това споразумение със саудитското правителство ни помага да отговорим на финансовите си нужди“, каза още той, без да навлиза в повече подробности.