Валенсия надигра Атлетик Билбао в среща от Ла Лига

Валенсия надигра Атлетик Билбао с 2:0 в мач от петия кръг на испанската Ла Лига.

Гостите от Билбао играха почти цялото второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Дани Вивиан и това наклони везните в полза на Валенсия.

Съдията първоначално показа жълт картон на защитника, но след намесата на ВАР промени решението си и го изгони с директен червен картон.

В 73-ата минута Сантамария прати топката във вратата на Унай Симон за 1:0, а в добавеното време Уго Дуро отблизо не пропусна да вкара в опразнената врата за 2:0.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг: Жирона - Леванте - 0:4 Реал Мадрид - Еспаньол - 2:0 Алавес - Севиля - 1:2 Виляреал - Осасуна - 2:1 Валенсия - Атлетик Билбао - 2:0 в неделя: Райо Валекано - Селта Майорка - Атлетико Мадрид Елче - Овиедо Барселона - Хетафе от петък: Бетис - Сосиедад - 3:1 В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона, Виляреал и Еспаньол с по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик по 9.