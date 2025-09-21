Подробно търсене

Валенсия надигра Атлетик Билбао в среща от Ла Лига

Мирослав Димитров
AP Photo/Joan Monfort
Мадрид,  
21.09.2025 08:29
 (БТА)

Валенсия надигра Атлетик Билбао с 2:0 в мач от петия кръг на испанската Ла Лига. 

Гостите от Билбао играха почти цялото второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Дани Вивиан и това наклони везните в полза на Валенсия. 

Съдията първоначално показа жълт картон на защитника, но след намесата на ВАР промени решението си и го изгони с директен червен картон. 

В 73-ата минута Сантамария прати топката във вратата на Унай Симон за 1:0, а в добавеното време Уго Дуро отблизо не пропусна да вкара в опразнената врата за 2:0. 

За гостите това беше трето поредно поражение във всички надпревари. 



Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг:
Жирона - Леванте          - 0:4
Реал Мадрид - Еспаньол    - 2:0
Алавес - Севиля           - 1:2
Виляреал - Осасуна        - 2:1 
Валенсия - Атлетик Билбао - 2:0

в неделя:
Райо Валекано - Селта
Майорка - Атлетико Мадрид
Елче - Овиедо
Барселона - Хетафе

от петък:
Бетис - Сосиедад - 3:1

В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона, 
Виляреал и Еспаньол с по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик по 9.

/МД/

