Нека живеем с вярата, с добри дела и нека носим кръста си с надежда, каза пред БТА патриарх Даниил

Емануел Смърков
Снимка: Никола Узунов/БТА (ЕВ)
София,  
21.09.2025 09:19
 (БТА)

Нека живеем с вярата, с добри дела и нека носим кръста си с надежда. Това каза пред БТА българският патриарх и софийски митрополит Даниил, по повод днешния празник Неделя след Въздвижение. Днес патриарх Даниил възглавява празнична света литургия в столичния храм „Св. Николай Мирликийски" в кв. „Бенковски".

„Да носим кръста си, както Господ казва: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва", каза още патриарх Даниил.

