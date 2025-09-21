Не планираме следващ вот на недоверие срещу правителство, заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев

site.btaНе планираме следващ вот на недоверие срещу правителство, заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев
Не планираме следващ вот на недоверие срещу правителство, заяви председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев в ефира на Нова телевизия.
Василев посочи, че следващата голяма битка е за бюджета. Вече върви подготвянето да се вдигат данъци, да се ограбват българските граждани, за да се налива в касичките на Пеевски, каза лидерът на "Продължаваме промяната". Според него Пеевски управлява държавата и краде от данъците на българските граждани. "Неговата роля в държавата зависи от това, че едни хора, като почне да им крещи, че ще ги приключи, се сгъват. Е, ние не се сгънахме и няма да се сгънем", отбеляза Асен Василев.
Относно акцията на ПП по блокирането на парламентарния паркинг Василев каза, че тя е едно добро постижение, защото разкрива как един човек харчи от нашите данъци по една детска градина за охрана. Василев попита защо е разпоредена тази охрана и защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Дори с премиера, с президента, с председателя на Народното събрание не върви такава охрана, подчерта Василев. Той заяви, че ще подкрепи предложението за промяна в закона, внесено от "Демократична България" и от "Възраждане", на депутатите да бъде отнета възможността за охрана от НСО.
Времето за думи свърши и минаваме към радикализация и действия, заяви лидерът на ПП. Попитан за какви действия говори, Василев каза: "Оттук нататък ще видите – няма нужда предварително да ги обясняваме на хората, срещу които ще бъдат предприети".
Според Василев това, което може правителството да направи, за да покаже, че не е зависимо, е, правосъдният министър Георги Георгиев да свика Висшият съдебен съвет. Да се съберат двете колегии – съдийската и прокурорската и да обсъдят шестте месеца, които са записани в Закона за съдебната власт, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ и да се види дали наистина това са шест месеца. Защото съдиите казват, че са шест и си сменят шефа на Върховния административен съд, а прокурорите казват, че не са шест месеца. Та, г-н Георгиев, който е гласувал за този закон преди да стане министър, да събере пленума и да обясни какво е имал предвид авторът. Шестият месец изтече, заяви Асен Василев.
Относно приетото в парламентарна комисия предложение шефовете на службите да се избират от парламента, като това правомощие да бъде отнето от президента, Асен Василев коментира, че целта е очевидна - изборът на шеф на Държавната агенция "Национална сигурност". "Пеевски си е избрал Деньо Денев за шеф на ДАНС, президентът не подписва и сега търсят начин как да отнемат тези правомощия на президента", каза председателят на ПП.
