Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 180 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа.

Пострадал е мъж на 67 години при пожар в апартамент във Варна.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, без нанесени материални щети са 122 пожара. Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 12.