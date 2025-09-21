Подробно търсене

Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, един човек е пострадал

Валерия Димитрова
Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, един човек е пострадал
Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, един човек е пострадал
БТА, архив, Снимка: Иван Лазаров
София,  
21.09.2025 06:51
 (БТА)

Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 180 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа. 

Пострадал е мъж на 67 години при пожар в апартамент във Варна.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, без нанесени материални щети са 122 пожара. Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции. 

Лъжливите повиквания са 12.

 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:26 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация