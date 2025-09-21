Карабельов влезе като резерва за Партизан при загуба в дербито с Цървена звезда

Цървена звезда спечели с 2:1 дербито срещу градския съперник Партизан от 9-ия кръг на футболното първенство на Сърбия.

Българският национал Янис Карабельов влезе в игра за Партизан на почивката, като замени местната надежда Ваня Драгоевич.

Звездашите спечелиха вечното дерби на Сърбия, което се игра на стадиона на Партизан, с голове на Тими Елшник в 28-а минута и Неманя Радонич в 60-а минута.

За Партизан едно попадение върна Йован Милошевич в 74-а минута.

В класирането Цървена звезда е начело с 21 точки, а Партизан заема второто място с 19.