Мирослав Димитров
Карабельов влезе като резерва за Партизан при загуба в дербито с Цървена звезда
AP Photo/Darko Vojinovic
Белград,  
21.09.2025 09:49
 (БТА)

Цървена звезда спечели с 2:1 дербито срещу градския съперник Партизан от 9-ия кръг на футболното първенство на Сърбия.

Българският национал Янис Карабельов влезе в игра за Партизан на почивката, като замени местната надежда Ваня Драгоевич.

Звездашите спечелиха вечното дерби на Сърбия, което се игра на стадиона на Партизан, с голове на Тими Елшник в 28-а минута и Неманя Радонич в 60-а минута.

За Партизан едно попадение върна Йован Милошевич в 74-а минута.

В класирането Цървена звезда е начело с 21 точки, а Партизан заема второто място с 19.

/МД/

