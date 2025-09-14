Търговищкото село Пробуда за осми път организира Празник на чесъна, като проявата е съпроводена с фолклорна програма и базар на открито в читалищния двор. Организатор е народно читалище „Родина – 1927“ със секретар Анета Кирчева.

В приветствието си към гостите Кирчева обясни, че селото се слави с производството на чесън от много години. Местните производители са запазили специален сорт, който отглеждат вече близо 40 години, защото се отличава със своите вкусови качества.

Местните хора разказват, че самото отглеждане на културата е трудоемък процес. Изисква много време и усилия – като се започне от обработката на площите, засаждането, прекопаването, та до ваденето, сушенето и сортирането. „От десетина години вече няма организирано изкупуване на чесън и всеки производител трябва сам да си търси начини за пласиране на продукцията си. Затова читалищното настоятелство организира празника в знак на уважение към вложения в производството ръчен труд и за да предостави възможност за продажба от самите производители без посредници“, обясни идеята Анета Кирчева.

В началото на празника в читалищния двор бяха разположени сергии с чесън от тазгодишната реколта от производители от няколко села от област Търговище.

Организаторите припомниха и за приложението на чесъна в бита на българина. В кулинарията той намира приложение като подправка и като пресен продукт или преминал термична обработка. Затова в Пробуда бяха подредени ястия с чесън в традиционен кулинарен конкурс. Той е предизвикателството на организаторите към любители-кулинари. Професионално жури оценяваше ястията, приготвени от над десет институции и граждани. Журито бе от мастори-готвачи, работещи в ресторант в Търговище - Павлина Арсова, Емилия Ангелова и Калина Миленова.

Музикална програма разнообрази празничния 14 септември. В нея се включиха танцов състав към клуб за народни хора „Феникс“ от Търговище с ръководител Павел Александров, както и гостуващ състав от Шумен със солист Мира Захариева.