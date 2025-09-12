Подробно търсене
Обобщение

Общински съвет - Роман промени годишната програма за разпореждане с общинска собственост

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Общински съвет - Роман промени годишната програма за разпореждане с общинска собственост
Общински съвет - Роман промени годишната програма за разпореждане с общинска собственост
БТА, Роман (12 септември 2025) В Роман се провежда редовно заседание на Общински съвет. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова (ПК)
Роман ,  
12.09.2025 15:34
 (БТА)

С решение на Общинския съвет (ОбС) в Роман бе създаден нов раздел за безвъзмездно управление на имоти в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Поводът бе докладна на кмета Валери Ролански за предоставяне на четири гаражни клетки, монолитни и със стоманен покрив за автобуси, които да се ползват за дейността на общинското дружество, извършващо транспортно обслужване на територията на общината. Общата застроена площ на гаражните клетки е 126 кв.м. В капиталовата програма на Общината са заложени 32 000 лв. за тяхното изграждане.  

Съветниците в Роман одобриха подобробен устройствен план – парцеларен план за реконструкцията на довеждащ водопровод към селата Стояновци и Радовене. 

На сесията беше прието да се предостави за десет годишен срок покривно пространство на училищна сграда в село Камено поле. Площта и до момента е била отдадена под наем на мобилен оператор за инсталиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване, става известно от докладната на кмета на Роман. Съветниците одобриха месечната наемна цена, изготвена от експерт оценител на имота в размер на 400 лв. 

ОбС одобри съществуването на осем маломерни паралелки в единственото средно училище в общината – Средно училище „Васил Левски“, където се обучават 264 ученици. 

На заседанието беше актуализиран бюджетът с 16 372 лв., които да се предоставят на Начално училище „П.Р. Славейков“ за текущ ремонт, полагане на топлоизолация и ремонт на фасадата на сградата. Парите са за съфинансиране на проект, съвместно с Министерството на образованието и науката и съветниците решиха да се предоставят от получените приходи от продажби на нефинансови активи. 

Общинският съвет актуализира и капиталовата програма за годината. Над 280 000 лв. бяха трансформирани от обща субсидия за капиталови разходи в бюджета на функция "Образование" за детска градина „Зора“ в Роман, където бяха извършени ремонтни дейности. Общата капиталова програма на администрацията е в размер на 4,7 млн. лв. 

Съветниците актуализираха и Плана на Община Роман за намаляване риска от бедствия в раздел „Реагиране“. Промяната засяга използването на системата за ранно предупреждение на населението BG ALERT и включва списък с идентифициране на ситуации при речни наводнения, земетресение, свлачища, градушки, силна буря и др. бедствия. 

На заседанието бе взето решение да бъдат предоставени два леки автомобила за безвъзмездно ползване от двата Комплекса за социални услуги в Роман. Решени бяха и устройствени въпроси. 

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:47 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация