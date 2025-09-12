Общински съвет - Роман промени годишната програма за разпореждане с общинска собственост

С решение на Общинския съвет (ОбС) в Роман бе създаден нов раздел за безвъзмездно управление на имоти в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Поводът бе докладна на кмета Валери Ролански за предоставяне на четири гаражни клетки, монолитни и със стоманен покрив за автобуси, които да се ползват за дейността на общинското дружество, извършващо транспортно обслужване на територията на общината. Общата застроена площ на гаражните клетки е 126 кв.м. В капиталовата програма на Общината са заложени 32 000 лв. за тяхното изграждане.

Съветниците в Роман одобриха подобробен устройствен план – парцеларен план за реконструкцията на довеждащ водопровод към селата Стояновци и Радовене.

На сесията беше прието да се предостави за десет годишен срок покривно пространство на училищна сграда в село Камено поле. Площта и до момента е била отдадена под наем на мобилен оператор за инсталиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване, става известно от докладната на кмета на Роман. Съветниците одобриха месечната наемна цена, изготвена от експерт оценител на имота в размер на 400 лв.

ОбС одобри съществуването на осем маломерни паралелки в единственото средно училище в общината – Средно училище „Васил Левски“, където се обучават 264 ученици.

На заседанието беше актуализиран бюджетът с 16 372 лв., които да се предоставят на Начално училище „П.Р. Славейков“ за текущ ремонт, полагане на топлоизолация и ремонт на фасадата на сградата. Парите са за съфинансиране на проект, съвместно с Министерството на образованието и науката и съветниците решиха да се предоставят от получените приходи от продажби на нефинансови активи.

Общинският съвет актуализира и капиталовата програма за годината. Над 280 000 лв. бяха трансформирани от обща субсидия за капиталови разходи в бюджета на функция "Образование" за детска градина „Зора“ в Роман, където бяха извършени ремонтни дейности. Общата капиталова програма на администрацията е в размер на 4,7 млн. лв.

Съветниците актуализираха и Плана на Община Роман за намаляване риска от бедствия в раздел „Реагиране“. Промяната засяга използването на системата за ранно предупреждение на населението BG ALERT и включва списък с идентифициране на ситуации при речни наводнения, земетресение, свлачища, градушки, силна буря и др. бедствия.

На заседанието бе взето решение да бъдат предоставени два леки автомобила за безвъзмездно ползване от двата Комплекса за социални услуги в Роман. Решени бяха и устройствени въпроси.