Във Велико Търново ще бъдат отбелязани седем години от учредяването на Клуба на приемния родител

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова


Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова ( архив)
Велико Търново,  
11.09.2025 17:57
 (БТА)

Във Велико Търново ще бъдат отбелязани седем години от учредяването на Клуба на приемния родител, съобщиха от пресцентъра на Дирекция „Социални дейности“ в общината.

Иновативната социална практика за подкрепа на приемни родители се осъществява с подкрепата на Община Велико Търново и Сдружение „SOS Детски селища – България“.

Празникът „Приемна грижа с обич и цвят – заедно за по-добър свят“, ще започне на 12 септември в парк „Дружба“ с участието на приемни семейства, приятели и партньори. Ще бъдат представени постиженията на клуба във Велико Търново и излезлият от печат сборник „Писма до мен преди да стана приемен родител“, издание с текстове на приемните родители и специалисти, предоставящи приемна грижа.

Организаторите ще отличат участниците в инициативата „Цветно бягане с кауза“, след което се предвиждат забавления за малки и големи. В област Велико Търново има 122 утвърдени приемни семейства, от които 26 семейства за община Велико Търново. 

/ТТ/

