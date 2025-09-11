site.btaВъв Велико Търново ще бъдат отбелязани седем години от учредяването на Клуба на приемния родител
Във Велико Търново ще бъдат отбелязани седем години от учредяването на Клуба на приемния родител, съобщиха от пресцентъра на Дирекция „Социални дейности“ в общината.
Иновативната социална практика за подкрепа на приемни родители се осъществява с подкрепата на Община Велико Търново и Сдружение „SOS Детски селища – България“.
Празникът „Приемна грижа с обич и цвят – заедно за по-добър свят“, ще започне на 12 септември в парк „Дружба“ с участието на приемни семейства, приятели и партньори. Ще бъдат представени постиженията на клуба във Велико Търново и излезлият от печат сборник „Писма до мен преди да стана приемен родител“, издание с текстове на приемните родители и специалисти, предоставящи приемна грижа.
Организаторите ще отличат участниците в инициативата „Цветно бягане с кауза“, след което се предвиждат забавления за малки и големи. В област Велико Търново има 122 утвърдени приемни семейства, от които 26 семейства за община Велико Търново.
/ТТ/
