Около 600 дка е обхванал пожарът в Рила планина над Илийна река

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
11.09.2025 14:59
 (БТА)

Около 600 дка е обхванал пожарът в Рила планина над Илийна река, казаха за БТА от полицията в Кюстендил. Пожарът възникна на 9 септември, около 18:00 часа, на 2200 м височина, от мълния.

На място работят екипи на противопожарните служби в Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила и Благоевград, служители на Национален парк "Рила", екип на Рилската света обител и Национален парк "Рилски манастир". В гасенето участват и доброволци от Кюстендил.

Днес в потушаването на огъня не са се включвали хеликоптери, заради лоши климатични условия и задимяване на терена, каза говорителят на полицията Катя Табачка.

