Десислава Пеева
С едноминутно мълчание и поднасяне на венци пред костницата на княз Александър Първи Батенберг бяха отбелязани 140 години от Съединението на България
БТА, София (6 септември 2025) Отбелязване на 140 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България пред костницата на княз Александър Първи Батенберг. На събитието присъстват кметът на София Васил Терзиев (на снимката), министърът на правосъдието Георги Георгиев, народни представители и др.Снимка: Десислава Пеева/БТА (ЛФ)
София,  
06.09.2025 12:07
 (БТА)

С едноминутно мълчание и поднасяне на венци пред костницата на княз Александър Първи Батенберг в столицата бяха отбелязани 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. На церемонията присъстваха министърът на правосъдието Георги Георгиев, столичният кмет Васил Терзиев, депутати, гости.

В ден като този виждаме, че когато сме обединени, смели, силни, няма нещо което да ни спре и това е повод да си припомним, че когато българите са обединени, няма какво да ни попречи като предизвикателство, каза пред журналисти Васил Терзиев преди началото на церемонията.

/МК/

