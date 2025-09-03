Три случая на въздушно-капкови инфекции са регистрирани на територията на област Добрич

Общо 35 случая на заразни заболявания са регистрирани на територията на област Добрич за периода 25-29 август, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Случаите на грип и остри респираторни заболявания за периода са 29, като общата заболяемост е 40,98 на 10 хиляди души. Най-много са заболелите във възрастовата група 5-14 години.

Регистрирани са три случая на въздушно-капкови инфекции като варицела и COVID-19. Три са случаите и на чревни инфекции като колиентерит и ентероколит.

За изследвания период няма регистрирани случаи на коклюш и морбили, няма регистрирани и "хранителни взривове" на територията на областта.

Извършени са и шест проверки от дирекция „Надзор на заразните болести“, като са проверени двама общопрактикуващи лекари за дейността им по имунопрофилактика, една дентална практика, една специализирана практика, едно отделение в „Многопрофилната болница за активно лечение – Добрич“ АД и една детска ясла.

Извършен е и лабораторен контрол на противоепидемичния режим в лечебни заведения, като са направени 239 проби. Инспекторите за извършили 213 микробиологични и паразитологични проби, като една е с положителен резултат, и 31 проби на околната среда.

През консултативния кабинет по СПИН /КАБКИС/ във връзка с антиСПИН кампанията са преминали 16 души. А в изнесените приемни на лятната кампания са преминали 27 души. Направен е и скрининг за туберкулоза сред бежанци на 10 души.

Мобилният екип от кампанията за запознаване и свързване на електронното здравно досие с приложението е-Здраве тази седмица е в кметството на село Стожер, община Добричка. Осигурен е и постоянен екип в кампанията, който е позициониран в сградата на РЗИ в Добрич.