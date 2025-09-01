Подробно търсене

Около 460 катастрофи са регистрирани от началото на 2025 г. в Шуменско, загинали са петима участници в пътното движение

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Снимка: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов (архив)
Шумен ,  
01.09.2025 16:57
 (БТА)

Пътнотранспортните произшествия (ПТП) в Шуменско са 462 от началото на годината до 1 септември. Регистрираните тежки катастрофи, в които са загинали петима и са ранени 128 участници в пътното движение, са 105. Това съобщиха днес от пресцентър на Областната дирекция на МВР. 

Най-много пътни произшествия – 308, са регистрирани в община Шумен, а най-малко има в община Никола Козлево- пет. За същия период на миналата година в община Шумен са регистрирани 340 ПТП. 

В община Нови пазар през първите осем месеца на годината произшествията са 33, от които девет са тежки, с 12 ранени, а в община Велики Преслав - 26, от които четири тежки, с един загинал и трима ранени. В община Смядово катастрофите са 22, като в седем от тях има 10 ранени участници в пътното движение.

В общините Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино няма катастрофи със загинали, но няма община на територията на областта, в която да не са регистрирани тежки инциденти без пострадали, отбелязват от пресцентъра на полицията в Шумен. 

Оттам припомнят, че през първите осем месеца на 2024 година произшествията в областта са били 513, от които 106 - тежки, с десетима загинали и 116 ранени.

При 162 тежки катастрофи в Шуменско през 2024 г. са загинали 11 и са ранени 183 участници в движението, както информира БТА през февруари т.г. 

 

/ТТ/

