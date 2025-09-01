Патриарх Даниил отправи окръжно послание за началото на новата църковна година

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи окръжно послание за началото на новата църковна година (индикта), съобщиха от Софийската митрополия.

"В първия ден на индикта се обръщаме към всички вас с архипастирски благослов, отеческа обич и молитвени благопожелания за душевно и телесно здраве, благодат, мир и радост от Духа Светаго във всяко християнско сърце, във всеки християнски дом, храм и монашеска света обител в пределите на богохранимата Софийска епархия. Като всяко начало, и началото на новата църковна и богослужебна година е изпълнено с вяра и нова надежда за всекиго от нас и цялата ни света Православна църква, за цялото ни общество и цялата ни страна. Нека това начало бъде благословено и благодатно!", отправя благослов патриарх Даниил.

Той отбелязва, че като православни християни, ние познаваме и разбираме целия дълбок смисъл на богослужебния църковен кръг, съставен от нашите богоносни отци и учители така, че да ни напомня постоянно за най-важното в нашия земен живот - за това, че като възлюбени от Бога Негови чеда и като Христови последователи, които се спасяваме в Кораба на Църквата, ние живеем с най-високото възможно за човека призвание: да се уподобяваме на Самия наш Господ Иисус Христос, Който сподели напълно нашия живот, с изключение единствено на греха, за да можем и ние да споделим Неговия живот и Неговата победа над смъртта - този "най-последен враг" на човека, по думите на свети апостол Павел (1 Кор. 15:26). Защото Той, затова и дойде - за да ни освободи от греха и смъртта, и да ни даде живот, както свидетелства и светият евангелист: "В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците" (Йоан 1:4).

"Нека тази неугасима светлина свети в нас и чрез нас, и през започващата днес нова църковна година. Да живеем и постъпваме като "чеда на светлината" (Еф. 5:8). Да бъдем истински Христови свидетели в света и проповедници на Евангелието на Царството Божие и на "благоприятната Господня година“ (Лука 4:19), която е започнала с Въплъщението на Сина Божи и която отново ни предстои да извървим и съпреживеем заедно в богослужебния живот на Църквата, и лично да въплътим в живота и подвига си като християни. Това, в което до днес не сме успели, нека положим усилия и ревност да сторим сега, постъпвайки, по думите на апостола - "не като неразумни, а като мъдри", и като скъпим времето, "защото дните са лукави" (Еф. 5:15-16), казва патриарх Даниил.

"Нека предстоящата нова църковна година бъде година на усърдна молитва и дела на покаяние, и милосърдие. Нашата вяра е конкретна, а не абстрактна, нито теоретична. Тя е самият принцип на нашето съществуване и е автентична само тогава, когато намира израз в чистотата на мислите ни и в дейна любов, и милост към всички човеци, а особено към страдащите и угнетените, онеправданите и обезнадеждените. В това е и най-дълбокият смисъл на нашата обща молитва, в която на всяка света литургия молим Бога за мир от небето и спасение, за мир на целия свят, за благопреуспяването и единението на светите Божии църкви и, в крайна сметка, за всяко човешко същество и цялото Божие творение", отбелязва българският патриарх.

Той пожелава: "Нека през Новата църковна година редовно да посещаваме Божия храм и като изпитваме себе си, чрез светото Покаяние и изповед пред духовния отец, със страх Божий, вяра и любов да пристъпваме към Тайнството на тайнствата - светата Евхаристия". "Чрез божествената литургия и светото Причастие Христос присъства реално в нас и посред нас. Така ставаме жива Богочовешка общност - народ Божи. В светата Църква разногласията и разделенията помежду ни се преодоляват със силата и по благодатта на Светия Дух, но и с нашето благоволение и добра воля, понеже всички ние сме неразделни и неразлъчни членове на Едно Тяло, пръчки на Една Лоза, едно семейство, в което Христос е наш Първороден Брат (срв. Рим. 8:29). Нека Новата църковна година бъде за нас година на единение и единомислие в Христа! Божията любов и велика милост, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! Честита и благословена нова църковна година - начало на индикта!", отправя своя благослов българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.