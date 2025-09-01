Подробно търсене

Патриарх Даниил отправи окръжно послание за началото на новата църковна година

Димитрина Ветова
Патриарх Даниил отправи окръжно послание за началото на новата църковна година
Патриарх Даниил отправи окръжно послание за началото на новата църковна година
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
01.09.2025 19:30
 (БТА)
Етикети

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи окръжно послание за началото на новата църковна година (индикта), съобщиха от Софийската митрополия.

"В първия ден на индикта се обръщаме към всички вас с архипастирски благослов, отеческа обич и молитвени благопожелания за душевно и телесно здраве, благодат, мир и радост от Духа Светаго във всяко християнско сърце, във всеки християнски дом, храм и монашеска света обител в пределите на богохранимата Софийска епархия. Като всяко начало, и началото на новата църковна и богослужебна година е изпълнено с вяра и нова надежда за всекиго от нас и цялата ни света Православна църква, за цялото ни общество и цялата ни страна. Нека това начало бъде благословено и благодатно!", отправя благослов патриарх Даниил.

Той отбелязва, че като православни християни, ние познаваме и разбираме целия дълбок смисъл на богослужебния църковен кръг, съставен от нашите богоносни отци и учители така, че да ни напомня постоянно за най-важното в нашия земен живот - за това, че като възлюбени от Бога Негови чеда и като Христови последователи, които се спасяваме в Кораба на Църквата, ние живеем с най-високото възможно за човека призвание: да се уподобяваме на Самия наш Господ Иисус Христос, Който сподели напълно нашия живот, с изключение единствено на греха, за да можем и ние да споделим Неговия живот и Неговата победа над смъртта - този "най-последен враг" на човека, по думите на свети апостол Павел (1 Кор. 15:26). Защото Той, затова и дойде - за да ни освободи от греха и смъртта, и да ни даде живот, както свидетелства и светият евангелист: "В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците" (Йоан 1:4).

"Нека тази неугасима светлина свети в нас и чрез нас, и през започващата днес нова църковна година. Да живеем и постъпваме като "чеда на светлината" (Еф. 5:8). Да бъдем истински Христови свидетели в света и проповедници на Евангелието на Царството Божие и на "благоприятната Господня година“ (Лука 4:19), която е започнала с Въплъщението на Сина Божи и която отново ни предстои да извървим и съпреживеем заедно в богослужебния живот на Църквата, и лично да въплътим в живота и подвига си като християни. Това, в което до днес не сме успели, нека положим усилия и ревност да сторим сега, постъпвайки, по думите на апостола - "не като неразумни, а като мъдри", и като скъпим времето, "защото дните са лукави" (Еф. 5:15-16), казва патриарх Даниил.

"Нека предстоящата нова църковна година бъде година на усърдна молитва и дела на покаяние, и милосърдие. Нашата вяра е конкретна, а не абстрактна, нито теоретична. Тя е самият принцип на нашето съществуване и е автентична само тогава, когато намира израз в чистотата на мислите ни и в дейна любов, и милост към всички човеци, а особено към страдащите и угнетените, онеправданите и обезнадеждените. В това е и най-дълбокият смисъл на нашата обща молитва, в която на всяка света литургия молим Бога за мир от небето и спасение, за мир на целия свят, за благопреуспяването и единението на светите Божии църкви и, в крайна сметка, за всяко човешко същество и цялото Божие творение", отбелязва българският патриарх.

Той пожелава: "Нека през Новата църковна година редовно да посещаваме Божия храм и като изпитваме себе си, чрез светото Покаяние и изповед пред духовния отец, със страх Божий, вяра и любов да пристъпваме към Тайнството на тайнствата - светата Евхаристия". "Чрез божествената литургия и светото Причастие Христос присъства реално в нас и посред нас. Така ставаме жива Богочовешка общност - народ Божи. В светата Църква разногласията и разделенията помежду ни се преодоляват със силата и по благодатта на Светия Дух, но и с нашето благоволение и добра воля, понеже всички ние сме неразделни и неразлъчни членове на Едно Тяло, пръчки на Една Лоза, едно семейство, в което Христос е наш Първороден Брат (срв. Рим. 8:29). Нека Новата църковна година бъде за нас година на единение и единомислие в Христа! Божията любов и велика милост, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! Честита и благословена нова църковна година - начало на индикта!", отправя своя благослов българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

 

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:08 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация