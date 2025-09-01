Общинският съвет в Червен бряг даде мандат на кмета Атанас Атанасов да участва в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Плевен

Общинският съвет (ОбС) в Червен бряг даде мандат на кмета Атанас Атанасов да участва в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД – Плевен. Решението бе взето на извънредно заседание на Общинския съвет.

За резервен член е определен председателят на ОбС в Червен бряг Николай Николов.

Съгласно решението, кметът Атанасов трябва да гласува по целесъобразност в полза на Община Червен бряг относно приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2026 г. в размер на 30 000 лв.

Заседанието на Общото събрание на Асоцията по ВиК Плевен ще се състои на 4 септември. За резервна дата е определена 10 септември.

Частично бедствено положение е обявено на територията на област Плевен заради безводието.