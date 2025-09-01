Подробно търсене

Общинският съвет в Червен бряг даде мандат на кмета Атанас Атанасов да участва в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Общинският съвет в Червен бряг даде мандат на кмета Атанас Атанасов да участва в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Плевен
Общинският съвет в Червен бряг даде мандат на кмета Атанас Атанасов да участва в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Плевен
Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
01.09.2025 18:12
 (БТА)

Общинският съвет (ОбС) в Червен бряг даде мандат на кмета Атанас Атанасов да участва в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД – Плевен. Решението бе взето на извънредно заседание на Общинския съвет. 

За резервен член е определен председателят на ОбС в Червен бряг Николай Николов. 

Съгласно решението, кметът Атанасов трябва да гласува по целесъобразност в полза на Община Червен бряг относно приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2026 г. в размер на 30 000 лв.

Заседанието на Общото събрание на Асоцията по ВиК Плевен ще се състои на 4 септември. За резервна дата е определена 10 септември.

Частично бедствено положение е обявено на територията на област Плевен заради безводието. 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:35 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация