АТА: Средната заплата в Албания е нараснала с 9,8% през 2024 г. по данни на националната статистическа агенция

Средната брутна месечна заплата в Албания през 2024 г. се е увеличила с 9,8% в сравнение с предходната година и възлиза на 77 485 лека (приблизително 745 евро), предаде за БТА албанската агенция АТА, позовавайки се на данни на националната статистическа агенция ИНСТАТ.

Данните, основаващи се информация за заплатите от данъчните и социалноосигурителните системи, обхващат всички сектори на икономиката както местни, така и чуждестранни работници.

Според анализа на ИНСТАТ 22,4% от работещите печелят под официалната минимална работна заплата, която през 2024 г. е 40 000 лека.

Пазарът на труда показва признаци на подобрение, отбелязва в доклада си ИНСТАТ. Заетостта се е увеличила с 1,5 процентни пункта, а нивото на безработица за хората на възраст между 15 и 74 години е спаднала до 8,7%, което е с 0,9 пункта по-малко отколкото през 2023 г.

Сред населението в трудоспособна възраст (15 - 64 години) 68,6% са били заети, 9,4% – безработни, а 24,3% – извън работната сила.

В доклада си ИНСТАТ подчертава продължаващите неравенства между половете: нивото на заетост при мъжете е 74,9%, а при жените – 62,4%, докато разликата в заплащането между половете е намаляла до 4,9%, при 6,1% през 2023 г.

Общата работна сила на Албания през 2024 г. възлиза на 1,29 милиона души, от които 54,1% са мъже, а 45,9% - жени.

Най-добре платените групи през 2024 г. са мениджъри, законодатели и висши служители, работещите във въоръжените сили и в областта на информацията и комуникациите. По-ниско заплащане е отчетено в селското стопанство, занаятите и търговията, транспорта и складовете.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)