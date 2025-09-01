Подробно търсене

Община Хаджидимово ще кандидатства за финансиране на фотоволтаична система за сградата на Дневния център за стари хора

Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова
На снимката от ляво надясно: заместник-кметът на община Хаджидимово Рамиз Метушев, кметът на община Хаджидимово Людмил Терзиев, председателят на Общинския съвет Мехмед Имамов, заместник-председателят на Общинския съвет Димитър Пумпалов, заместник-кметът на Община Хаджидимово Димитър Баханов. Снимка: Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова
Гоце Делчев,  
01.09.2025 18:18
 (БТА)

Община Хаджидимово ще кандидатства по процедура за „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност“ към Механизма за възстановяване и устойчивост. Това реши Общинският съвет на днешното си заседание.

Проектното предложение предвижда инсталиране на фотоволтаични системи с мощност между 15 и 30 kW в сградите на социални услуги, управлявани от Общината. Целта е повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за електроенергия, като се очаква намаление с поне 30 процента на потреблението на първична енергия от невъзобновяеми източници. За една социална услуга се предвижда безвъзмездно финансиране до 98 521 лв. 

С решението си съветниците дадоха съгласие Общината да предприеме необходимите действия за подаване на проектното предложение и се ангажираха всяка една социална услуга, предоставяна в Дневния център за стари хора, чиято сграда е предмет на интервенция по процедурата, да бъде поддържана най-малко пет години след датата на приключване на дейностите по инвестицията. 

Общинските съветници приеха и докладна записка за утвърждаване на структурата на детските градини и училищата в общината за учебната 2025/2026 г. В системата на образованието ще функционират три детски градини, две средни и три основни училища. С решението се допуска образуването на маломерни паралелки в няколко учебни заведения, включително в селата Копривлен и Блатска, като за целта ще бъдат осигурени допълнителни средства съгласно нормативната уредба.

Заседанието на Общинския съвет в Хаджидимово се проведе в сградата на Община Хаджидимово, а в окончателния дневен ред бяха включени 16 точки.

/МК/

