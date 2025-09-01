Подробно търсене

Пет пожарни екипа потушиха пожар в близост до Гребната база в Пловдив

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Снимка: Боян Ботев/БТА (Архив)
Пловдив,  
01.09.2025 18:19
 (БТА)

Близо три часа пет пожарни екипа се бориха с пожар в района на въжения мост до Гребната база в Пловдив, съобщиха за БТА от пресцентъра на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. Към момента огънят е потушен, като са останали два дежурни екипа, тъй като на места по периметъра все още има тлеещи участъци, посочи директорът на пожарната ст. комисар Васил Димов. 

Пожарът е обхванал сухи треви, храсти и дървета. 

БТА припомня, че вчера четири противопожарни екипа гасиха пожар на сметището в пловдивското село Цалапица. Засегната беше площ от около 500 кв.м

/ТТ/

