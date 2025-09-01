Временният кмет на Букурещ анулира планиран за утре антиимигрантски митинг след редица реакции

Временният кмет на Букурещ Стелиан Буждувяну съобщи днес, че е анулирал разрешение за митинг, обявен за утре, 2 септември, от Асоциация "Новата десница" и крайнодясната партия S.O.S. Румъния в знак на протест срещу проект за стратегия на общината за включване на имигрантите, предаде Аджерпрес.

"Столицата няма да стане сцена на радикализма", заяви градоначалникът според съобщение, публикувано от букурещката община. "Няма да позволим Букурещ да бъде използван като сцена за омраза и разделение. Правото на протест е гарантирано и ще бъде спазвано всеки път, но никой няма право да потъпква закона и да трови обществото с екстремистки послания. Столицата е европейски град, отворен и солидарен - и това трябва да бъде защитавано твърдо", подчертава Буждувяну.

Решението идва след няколко призива за отмяна на издаденото в неделя разрешение, включително от страна на Сорин Гриндяну, временен председател на участващата в управляващата коалиция Социалдемократическа партия.

"Наистина ме учудва решението, взето от столичното кметство. Мисля, че трябва да преразгледат това решение. Говорим за прояви, които нямат място в Румъния през 2025 г.", заяви Гриндяну в отговор на въпрос как би коментирал това решение на общинските власти.

В неделя кметството на Букурещ заяви, че "във връзка с общественото събиране, обявено от Асоциация "Новата десница" и крайнодясната партия S.O.S. Румъния за датата 2 септември 2025 г. между 11:00 и 13:00 часа" пред сградата на общината, организаторите са подали необходимата документация за провеждането на такова събитие.

"Комисията за разрешаване на обществените събирания не е установила законови мотиви за отхвърляне на искането. В този смисъл е издадено разрешение съгласно действащото законодателство. Одобрението се отнася за участие на около 20 души. Протестът има за тема "недоволството спрямо намерението за представяне на проект за стратегия за включване на мигрантите в община Букурещ", уточни институцията.

Новинарският сайт Хотнюз отбелязва, че антиимгрантският митинг, одобрен от общината, идва само седмица след като работник от Бангладеш, доставящ храна в румънската столица, беше ударен от 20-годишен румънец и наречен "нашественик". Инцидентът идва след ксенофобски призив на депутат от националистическия Алианс за обединение на румънците (АУР) да бъдат отказвани поръчките, ако те са доставени от чужденци.

"Във вторник, 2 септември 2025 г., ви каним на демонстрация в 11:00 часа пред кметството на Букурещ, с която ние, жителите на столицата, да се обявим против обявеното намерение на общината да наводни нашия обичан град - в момента - един от най-сигурните и спокойни в Европа - с имигранти от африканско-азиатски произход", посочват на сайта си организаторите от "Новата десница".

Те отбелязват също, че става въпрос за това "в Букурещ да бъдат доведени против волята или съгласието на населението имигранти с несигурен статут, но със сигурност произхождащи от неевропейско население, от изключително небяла раса".

Срещу решението на букурещкото кметство да разреши протеста реагира и Националният институт за проучване на Холокоста в Румъния "Ели Визел", съобщава в. "Адевърул".

"Искаме официално от кмета на община Букурещ да оттегли разрешението си за митинга, организиран от "Новата десница" на 2 септември. Проявите на дискриминация са забранени от наказателния закон и конституцията на Румъния", се посочва в призива на института.