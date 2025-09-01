"Мачове като този с Испания, са най-хубавите", нетърпелив е вратарят Димитър Митов

Вратарят на шотландския Абърдийн Димитър Митов се превърна в последните години в безспорен титуляр на своя пост в националния отбор на България. Ако излезе като титуляр, в четвъртък той ще запише своя мач номер 12.

Роденият в Козлодуй футболист разказа какви са очакванията му преди началото на квалификациите за Световното първенство през 2026-а година. Началото е в четвъртък – 4-и септември от 21.45 часа, когато лъвовете излизат срещу европейския шампион Испания.

"Няма значение, че играем срещу Испания. Винаги има голяма отговорност, когато играеш за България. Винаги има респект към всеки един противник, но най-важното е да се фокусираме върху нашите действия. Трябва да дадем най-доброто и да зарадваме публиката“.

Попитан какви трябва да са очакванията от българпска страна, когато гостува най-силният отбор в Европа в момента, Митов отговори: “Ние винаги трябва да имаме очаквания. Ще бъде тежък мач, но това са най-хубавите мачове", завърши той.