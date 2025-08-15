Младежите трябва да се гордеят не със скоростта на колата, а с уменията и постиженията си, каза председателят на транспортната комисия

Младежите трябва да се гордеят не със скоростта на колата, а с уменията и постиженията си – цел, която може да се постигне чрез инвестиции в спорт, култура и образование, предлагащи алтернатива на „силовата идентичност“. Такава позиция изрази в социалните мрежи председателят на транспортната комисия в парламента Кирил Добрев, разпространена от пресцентъра на БСП.

По думите на Добрев новите промени в Закона за движение по пътищата – с по-строги санкции за агресивно шофиране, превишена скорост и опасно изпреварване – са стъпка в правилната посока. Но законът сам по себе си не е достатъчен, той ще има ефект, само ако бъде прилаган последователно, подкрепен от активни институции и от общество, което ясно заявява, че пътят е място за споделяне, а не за демонстрация на сила, пише в позицията.

Превенцията е ключов фактор за намаляване на инцидентите – чрез образователни кампании в училищата, обучения по безопасно шофиране, насърчаване на култура на толерантност между участниците в движението и ранна работа с рискови групи, допълни председателят на транспортната комисия. „Когато агресията се предотврати, вместо да се наказва постфактум, обществото печели – с по-малко жертви, по-малко страдание и повече доверие по пътищата. Историята на много държави показва, че когато обществото реши, че насилието е недопустимо и подкрепи политики, които го ограничават, промяната е възможна в рамките на едно поколение,“ подчерта Добрев. той е уверен, че е възможно да има градове, в които децата се прибират сами от училище без страх, по осветени улици, активна общинска полиция и бързи реакции на сигналите за агресия.

И днес полицията съобщава за тежки пътни инциденти. Петима са загинали, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие по справка на МВР.

Общо 411 нарушения на Закона за движението по пътищата са констатирани от патрулите на Дирекция „Жандармерия“ за времето от 9-и до 15 август, съобщиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Два са установените случаи на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, като и при двата водачите са били зад волана с концентрация на алкохол над 1,2 на 1000. Установен е и един случай на шофиране след употреба на наркотици.

Един човек загина и четирима са ранени при тежка катастрофа между автобус и лека кола в София рано тази сутрин. Водачът на автомобила е роден през 2004 година, а с шофьорска книжка се е сдобил на 1 август тази година, съобщи комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи. За двете седмици, в които е бил шофьор младежът има издадени шест фиша за маловажни нарушения - най-често за липса на оборудване.

Две верижни катастрофи с общо девет коли са станали на Северната скоростна тангента от столичния околовръстен път, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Петима души, сред които три деца, са откарани в бургаска болница, след пътен инцидент в курортния комплекс "Слънчев бряг", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. От пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас казаха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена. Състоянието на останалите пациенти се уточнява. Те са били блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години.