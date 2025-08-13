Подробно търсене

Видинските пожарникари са гасили запалени сухи треви на голяма площ в Ново село

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Снимка: кореспондент на БТА във Видин Десислава Иванова (архив)
Видин,  
13.08.2025 11:24
 (БТА)

Видинските пожарникари са гасили запалени сухи треви на голяма площ в Ново село, съобщиха от Областната дирекция на МВР в дунавския град.

Сигналът е постъпил вчера в 13 часа, като пламъците са унищожили две бараки. При друг пожар в частен имот в гр. Дунавци огънят е унищожили мебели, дограма и домашно имущество в кухнята. Спасени са били близките две сгради. Причината за пожара е забравена храна върху газов котлон.

През изминалото денонощие огнеборците реагирали и на три сигнала за пожари без материални щети. Екипите са гасили запалени отпадъци във Видин и запалени сухи треви в землищата на селата Септемврийци и Ново село.

По данни на МВР през последното денонощие са загасени общо 135 пожара в страната, като няма пострадали или загинали хора. 

/ВД/

