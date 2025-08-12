Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приключи прединвестиционното проучване за нова линия от Ямбол до границата с Турция

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) приключи прединвестиционно проучване за изграждане на нова железопътна линия от Ямбол до граничния пункт при Лесово. Проектът е включен в широкообхватната TEN-T мрежа на ЕС, съобщиха от НКЖИ.

В рамките на проучванията са разработени планове за изпълнение, трафик прогнози, анализ на капацитета, финансово-икономически и екологичен анализ, варианти за развитие.

Новата жп линия от Ямбол до границата с Турция ще бъде с обща дължина 71 км и ще преминава през два основни участъка – Ямбол – Елхово (около 39 км) и Елхово – Лесово – граница (около 32 км). Първият следва в по-голямата си част съществуващото трасе, а вторият ще бъде изцяло нов, преминаващ през по-сложен терен и заобикалящ населените места. Планира се проектна скорост от 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни влакове.

Линията ще има шест спирки и три гари, като след гранична гара Лесово ще продължи към границата с Турция. Индикативният срок за изграждане на трасето е шест години.

Проектът има стратегическо значение за България като ключов транспортен мост между ЕС и Турция, осигурявайки по-бързо, по-безопасно и по-екологично придвижване на пътници и товари, отбелязват от НКЖИ.

Предпроектните проучвания са на стойност 525 814 лв., реализирани с финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г., като частта финансиране от ЕС е 85%. добавят от НКЖИ.

В края на юни вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу по време на Глобалния форум за транспортна свързаност в Истанбул обсъдиха увеличаване на капацитета на железопътните и пътни връзки между България и Турция, за да пътуват хората по-лесно и по-бързо, но и за да се облекчи тежкотоварният трафик, идващ от Истанбул.