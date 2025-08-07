Общинският съвет в Стара Загора ще обсъди увеличение на местните данъци, такси и цени на услуги

Увеличение на местните такси, данъци и цени на услуги са сред темите на днешното извънредно заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Проектът за дневния ред на 30-ата сесия на съвета е публикуван на сайта на местната администрация и включва общо шест точки.

Общинските съветници ще разискват на първо четене Наредба за допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора. Вносител е кметът Живко Тодоров. Според материалите към заседанието в наредбата се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината.

На второ четене и като втора точка в дневния ред ще бъде обсъдено изменение и допълнение към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Тя включва таксата за отговорно пазене на принудително преместено по реда на Закона за движение по пътищата пътно превозно средство, цените за кратковременно паркиране или престой на моторно-превозно средство, както и предплатен абонамент за паркиране на терените общинска собственост определени като зелена зона. Документът бе одобрен на първо четене с 37 гласа „за“ и с по шест „против“ и „въздържал се“.

Третата точка в дневния ред на извънредната сесия е отново нормативен акт - приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора. В нея се предлага увеличение размера на ставката за данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на 2,2 на хиляда, което е увеличение с около 30 процента, както и определяне на нови размери на останалите данъци, уредени в нормативния акт (данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници). Предвиденото увеличение може да влезе в сила от 1 януари 2026 г. В наредбата са предвидени и промени, свързани с посочването на цените от лева в евро.

Общинските съветници ще решат и дали да приемат със своя вот вътрешните компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2025 г. и промяната в инвестиционната програма, предложени на вниманието им отново от кмета Живко Тодоров в четвърта точка от дневния ред.

Пета точка е свързана с даване на съгласие за предприемане на действия по изваждане на поземлени имоти от кадастралните карти на селата Християново и Еленино, а шеста точка от дневния ред с учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Конфедерацията на независимите синдикати в България.