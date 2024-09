Обновяването на градския транспорт, промените в изискванията на строителството и активната програма за озеленяване са сред приоритетите на Столичната община, каза Васил Терзиев

Чистотата и озеленяването, сигурността и работата на Столичния инспекторат са областите, в които има най-голям напредък. Това каза в интервю за предаването "Тази сутрин" на бТВ кметът на София Васил Терзиев. Темите за участието на гражданите и децентрализията остават важни за нас. Затова за първи път на районните администрации ще бъдат гласувани по 200 000 лева за реализация на дадени проекти. Така проекти от по 5000-6000 лева няма да идват на централно ниво. Дългосрочната цел е да се заделят повече пари, които районните администрации да управляват, коментира столичният кмет.

Обновяване на градския транспорт, промени в изискванията на строителството и активна програма за озеленяване са сред приоритетите на екипа, каза още Терзиев. Той увери, че до края на годината в столицата ще бъдат засадени 2000 нови дървета.

Цел на договора за климатична неутралност е постигане на голям спад на въглеродните емисии. Общината ще кандидатства при всяка възможност, за да може да реализира всяка политика в тази посока, посочи кметът.

Терзиев коментира и днешния празник на София. Искаме да наложим 17 септември като неучебен, но присъствен ден, посочи кметът. Той призна, че вчера е допусната комуникационна грешка при късно взетото решение учениците в столицата да нямат редовни учебни занятия.

Празникът днес ще бъде отбелязан с богата културна програма. В присъствието на кмета на София Васил Терзиев от 10:00 ч. ще се проведе тържественото заседание на Столичния общински съвет, на което изявени личности ще бъдат удостоени със званията почетен гражданин на София - “Почетен знак на Столичната община” и “Значка на София”, съобщиха от Столичната община. Васил Терзиев ще произнесе слово след тържествената церемония по издигане на знамето на града, която ще се състои пред базиликата „Света София“.

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в отбелязването на празника на София от 11:30 часа на площад „Свети Александър Невски”, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В рамките на събитието президентът ще приеме почетния караул, след което Негово Светейшество българският патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет, ще бъде извършен и ритуал по издигането на българския национален флаг, допълват от президентството.

В Софийската градска художествена галерия ще бъдат връчени наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата. Столичани и гостите на града ще могат да посетят безплатно Регионалния исторически музей на пл. "Бански" № 1, Античния културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на храм "Света София", Археологическия парк "Западна порта на Сердика", Гробницата на княз Александър I, експозицията за национално помирение, Триъгълната кула на Сердика, Софийската градска художествена галерия и нейните филиали: галерия музей „Дечко Узунов“ и галерия „Васка Емануилова“.

В парк "Заимов" от 17:30 ч. ще се проведе празничен танцов спектакъл. На сцена на ул. "Алабин" № 39 от 19:00 ч. ще се състои фестивалът "New Kids from the Block" с концерт и огнен спектакъл. В Археологическия парк "Западна порта на Сердика" от 20:30 ч. ще бъде представен визуалният танцов пърформанс "Граници на реалността" на "Дерида Денс Център".