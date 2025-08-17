Софийската филхармония открива новия сезон с концерт, посветен на Чайковски

Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 г. с концерт, посветен на Пьотр Илич Чайковски. На 11 септември в зала „България“, в програмата звучат две от знаковите творби на композитора, съобщават от филхармонията.

Концертът за пиано и оркестър №1 е творба, позната със своята грандиозна въвеждаща тема, пълна с драматизъм и сила, и с контрастиращите ѝ лирични моменти. Това е едно от най-често изпълняваните и обичани произведения за пиано – едновременно виртуозно, романтично и искрено, създадено в момент на вътрешна борба и творческа зрялост на Чайковски.

Във втората част ще прозвучи Симфония №4 във фа минор – произведение, в което композиторът отразява личната си драма, борбата със съдбата и стремежа към светлина. Наричана често „съдбовната симфония“ на Чайковски, тя съчетава фолклорната енергия с изтънчена оркестрация и емоционална наситеност, която не оставя никого равнодушен.

На диригентския пулт застава маестро Найден Тодоров.

Солист на вечерта е пианистът Емануил Иванов, който за първи път ще изпълни това произведение със Софийската филхармония. Роден в Пазарджик през 1998 г., Иванов добива международна известност, когато на 20 години печели първа награда на международния конкурс „Феручо Бузони“ в Италия – постижение, което го нарежда сред най-обещаващите млади пианисти на нашето време. Следват рецитали и концерти във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство, Полша. През 2022 дебютира в една от най-престижните европейски зали – „Херкулес“ в Мюнхен. През 2024 г. дебютира на сцените на „Уигмор хол“ в Лондон и „Концертхаус“ в Дортмунд. През лятото на 2023 г. записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл Naxos. Изпълненията му са представени по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio.

/ДД