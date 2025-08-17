В Сливен ще бъде открит 11-ият пленер на виното, посветен на художника Марин Подмолов

В Етнографски комплекс „Хаджи Данчови къщи“ в Сливен на 18 август ще бъде открит 11-ият пленер на виното, съобщиха организаторите.

В изложба под открито небе ще участват художниците Дора Крушумова, Теодора Михалева, Габриела Стефанова, Антон Иванов и Пеньо Иванов. Всеки от тях ще представи по две свои творби.

Десетте картини ще бъдат допълнени от съвместна творба на Марин Подмолов и Антон Иванов. Събитието е посветено на художника Марин Подмолов, който на 18 август щеше да навърши 79 години. Той бе сред участниците в 1-вото издание на пленера на виното през 2015 г.

В началото на септември, в продължение на 2 седмици, картините от 11-ия пленер на виното ще бъдат изложени в галерия „Седем“ в Сливен.

Пленерът се организира от Фондация „Обществен дарителски фонд – Сливен“ в партньорство с Национален дарителски фонд „13 века България“.