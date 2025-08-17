Подробно търсене

Млад мъж е загинал вчера в района на връх Мусала, съобщиха от Планинската спасителна служба

Теодора Цанева
Млад мъж е загинал вчера в района на връх Мусала, съобщиха от Планинската спасителна служба
Млад мъж е загинал вчера в района на връх Мусала, съобщиха от Планинската спасителна служба
Езерото Бъбрека в Рила Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (архив)
София,  
17.08.2025 10:19
 (БТА)

Млад мъж на около 30 години е загинал вчера в района на връх Мусала, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.  

Вчера в 13:07 часа е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място с медицински хеликоптер е отишъл екип на "Центъра за спешна медицинска помощ по въздух", който е установил смъртта на мъжа. До 20:00 часа е продължила акцията на планинските спасители по сваляне на тялото му, казаха от ПСС. 

В момента няма информация за инциденти, съобщиха още от Службата. Условията за туризъм в планините са добри. Ясно е, слънчево е, на места има слаб до умерен вятър, допълниха от ПСС. 

Времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. На повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 31°. 

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:32 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация