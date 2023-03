Подземен минен музей откриват тази пролет в Мадан

Подземен минен музей ще бъде открит в Мадан през пролетта, съобщиха за БТА от Общинската администрация. Музеят в минните подземия е изграден по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България” 2014-2020“.

Музейната експозиция е разположена в галериите на закрита минна изработка. В рамките на проекта са обособени подземните помещения, в които посетителите ще се запознават с историята на рудодобива в региона. Подземният минен музей „Сполука“ е единствен по рода си на Балканите, посочват от Общинската администрация. С финансиране по проекта е завършено обновяване и реконструкция и на Кристалната зала „Родопски кристал“ в Мадан.

По проекта „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион”/ Sustainable eco-cultural valorization of mines and quarries sites in the cross-border area“ е извършена реконструкция и рехабилитация на Музея по рудодобив и минно дело в Мадан, обезопасена и ремонтирана пещера „Шаренка“. Община Мадан е водещ бенефициент по европейския трансграничен проект, а партньори са гръцката община Пилеа-Хортиатис, Тракийски университет „Демокрит“, Международният гръцки университет и Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“. Общият бюджет на проекта е 1,2 млн. евро.

Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.