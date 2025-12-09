Подробно търсене

Граждани се събраха пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството

Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Протест на граждани пред сградата на Община Шумен Снимки: кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Шумен,  
09.12.2025 21:22
 (БТА)

Граждани излязоха пред сградата на Община Шумен със скандирания "Мафия" и "Оставка". Те носеха национални флагове и плакати, сред които и с надпис "България е била на три морета, няма да я дам на две прасета".

По информация от охраняващите протеста полицаи на него са присъствали около 100-150 души. Протестът не бе организиран от политическа партия или от неправителствена организация. Той не е обявен предварително, посочиха по-рано днес от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА предаде, граждани на Шумен излязоха на протест и през миналата седмица пред административната сграда на Община Шумен на 1 декември. На 3 декември протестиращите в Шумен се отправиха от Община Шумен към сградата на Областната администрация и към Градската градина.

/РИ/

