Граждани се събраха пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството

site.btaГраждани се събраха пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството
Граждани излязоха пред сградата на Община Шумен със скандирания "Мафия" и "Оставка". Те носеха национални флагове и плакати, сред които и с надпис "България е била на три морета, няма да я дам на две прасета".
По информация от охраняващите протеста полицаи на него са присъствали около 100-150 души. Протестът не бе организиран от политическа партия или от неправителствена организация. Той не е обявен предварително, посочиха по-рано днес от пресцентъра на Община Шумен.
Както БТА предаде, граждани на Шумен излязоха на протест и през миналата седмица пред административната сграда на Община Шумен на 1 декември. На 3 декември протестиращите в Шумен се отправиха от Община Шумен към сградата на Областната администрация и към Градската градина.
/РИ/
